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Direktor UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, uputio je snažan i nedvosmislen poziv mladim lekarima u Nišu da se uključe u akcije preventivnih pregleda, koje je inicirao predsednik Vučić, i izađu na teren zajedno sa kolegama iz kliničkog centra i Instituta Niška Banja, tamo gde se najdirektnije spasavaju životi.

- Pozivam mlade kolege da izađu među ljude, da budu uz pacijente onda kada je najteže, da pokažu znanje, ali i ono što je najvažnije, brigu. Tamo gde pacijent ne može da dođe do lekara, lekar mora doći do njega - poručio je Lazarević.

On ističe da ove akcije nisu samo deo posla, već ključna lekcija koja oblikuje prave lekare i pokazuje kako izgleda odgovorna i organizovana država koja brine o zdravlju svojih građana.

Foto: UKC Niš

- Ovo je medicina bez posrednika, na terenu se uči kako da prepoznate opasnost na vreme, kako da reagujete odmah i kako da izgradite poverenje sa pacijentom. Ovde se ne stiče samo iskustvo, ovde se spasavaju životi - naglasio je on.

Lazarević ove akcije naziva misijom od nacionalnog značaja i primerom kako sistem može da funkcioniše u korist svakog čoveka.

1/4 Vidi galeriju Poziv mladim lekarima u UKC Niš da se priključe preventivnim pregledima Foto: UKC Niš

- Ovo nije samo zdravstvena usluga, ovo je misija brige za svakog čoveka, za one koji godinama čekaju, za one koji ne mogu da stignu do specijaliste, za one koji su najugroženiji. Naš zadatak je da niko ne bude zaboravljen - istakao je direktor UKC Niš.