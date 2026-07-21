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U godini kada obeležava 81 godinu liderstva u farmaceutskoj industriji, kompanija Galenika nastavila je razvoj poslovanja i u prvoj polovini 2026. godine, uz rast prodaje na domaćem i međunarodnim tržištima, kontinuirano proširenje portfolija proizvoda i nastavak internacionalizacije poslovanja. Jedan od ključnih strateških fokusa kompanije u 2026. godini predstavlja oblast lečenja gojaznosti, a novom grupom proizvoda Galenika je zaokružila jedinstven koncept koji objedinjuje savremenu terapiju i nutritivnu podršku u okviru multidisciplinarnog pristupa lečenju gojaznosti. Galenika je ove godine lansirala Oli-support liniju dodataka ishrani namenjenih nutritivnoj podršci osobama koje rade na smanjenju telesne težine, a koja je deo sveobuhvatnog pristupa uz Olire® liraglutid.

U odnosu na isti period prošle godine, Galenika je u prvoj polovini 2026. godine ostvarila rast prodaje od 11 odsto u Srbiji, 8 odsto u regionu i čak 18 odsto na tržištu Evropske unije. Istovremeno, kompanija je lansirala ukupno 75 proizvoda u Srbiji, regionu i EU, registrovala 67 proizvoda i povećala sopstvenu proizvodnju .Potvrdu snažne tržišne pozicije predstavlja i činjenica da Galenika ima preko 30 brendova na liderskim pozicijama u svojim kategorijama po tržišnom učešću u Srbiji.

„U 2026. godini, kada obeležavamo 81 godinu, kontinuirani rast poslovanja potvrđuje da je Galenikina strategija razvoja zasnovana na kvalitetu, inovacijama i međunarodnom povezivanju dugoročno održiva. Nastavljamo da širimo prisustvo na međunarodnim tržištima, razvijamo nove proizvode i ulažemo u znanje naših zaposlenih. Posebno smo ponosni što smo ove godine strateški iskorak napravili i u oblasti lečenja gojaznosti, koja je jedan od najvećih zdravstvenih problema savremenog društva. Oli-support linija dodataka ishrani namenjena nutritivnoj podršci osobama koje rade na smanjenju telesne težine,i koji se mogu koristiti uz Olire® liraglutid,kao deo sveobuhvatnog pristupa i u skladu sa savetom zdravstvenog radnika - predstavlja savremeni pristup usmeren ka očuvanju zdravlja, postizanju održivih rezultata i unapređenju kvaliteta žuvota“, izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor kompanije Galenika. Galenika danas posluje na čak 30 međunarodnih tržišta, uz planove za dalje širenje poslovanja. Tokom prve polovine godine nastavljen je razvoj međunarodnih partnerstava, uključujući i dalje širenje poslovanja na tržišta Latinske Amerike, dok je početkom godine Galenika dodatno ojačala svoje prisustvo u Evropskoj uniji akvizicijom slovenačke kompanije Sanofarm.

Foto: Galenika

Kompanija nastavlja da ulaže u razvoj zaposlenih, pa je u prvoj polovini godine broj radnih sati uloženih u različite programe obuka više nego udvostručen u odnosu na isti period prethodne godine, uz realizaciju sveobuhvatnog programa edukacije zaposlenih iz oblasti primene AI alata. Galenika potvrđuje svoju posvećenost razvoju liderskih potencijala i različitosti, pri čemu žene danas čine 62 odsto rukovodilaca kompanije. Istovremeno, organizovano je i sponzorisano 48 stručnih medicinskih skupova za gotovo hiljadu zdravstvenih radnika, dok su donacije u medicinskoj opremi i lekovima realizovane za ukupno 61 zdravstvenu ustanovu u Srbiji.