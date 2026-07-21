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U prvih pet meseci ove godine zabeležen je rast broja turista od blizu sedam odsto, a prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije, Srbija se nalazi među 10 destinacija koje strani turisti najviše posećuju, izjavio je ministar turizma i omladine Husein Memić. Najavio je usvajanje nove uredbe i početak podele 30.000 turističkih vaučera od 3. avgusta.

Husein Memić je, gostujući u emisiji Prvog programa Radio Beograda "Jutro je", istakao da se sektor turizma brzo oporavio posle prošlogodišnjih dešavanja i da, usled dobrih rezultata u prvih pet meseci, očekuje rekordnu godinu.

- Nakon korone, 2022. godine imali smo rekordan rast. Prošle godine stigli smo do sličnih rezultata, ali najnoviji podaci pokazuju da u prvih pet meseci imamo rast od 6,8 do 6,9 odsto, kako domaćih tako i stranih turista. Verujem da ćemo do kraja godine uspeti da zabeležimo istorijski rekordan broj - rekao je Memić.

Dodao je da najviše stranih gostiju dolazi iz Turske i Rusije, uz primetan rast poseta iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije, dok je zabeležen manji pad broja turista iz Kine.

Početak podele vaučera

Husein Memić Foto: Privatna arhiva

Država priprema novi ciklus dodele 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Memić je objasnio da će Vlada uskoro usvojiti novu uredbu kojom se menjaju uslovi u odnosu na prethodne godine.

- Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše koristili, a to su penzioneri. Ranijih godina koristilo ih je 70 odsto penzionera. Vaučeri će biti namenjeni penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Posle usvajanja uredbe, ugostitelji će imati pet dana da se prijave, a bićemo spremni da 3. avgusta pustimo 30.000 vaučera - najavio je ministar.

U cilju promocije domaćeg turizma, Ministarstvo radi na kreiranju posebne mobilne aplikacije i digitalne platforme usmerene na seoski turizam. Memić je ukazao na značajan porast broja registrovanih seoskih turističkih domaćinstava.

- Pre tri godine imali smo oko 600 ili 695 registrovanih seoskih domaćinstava, a danas ih je oko 1.900. Želimo da predstavimo sela Srbije svima koji žele da dođu, što nam omogućava i produženje sezone - naglasio je Memić.

Platforma za seoski turizam

Putem nove platforme i aplikacije turisti će moći sami da organizuju putovanja i angažuju lokalne turističke vodiče, ali i da naručuju hranu.

"Platforma ima za cilj da predstavi svako selo i lokalne vodiče koji najbolje poznaju te krajeve. Takođe, svako ko poseti seosko domaćinstvo i proba organsku hranu, moći će kasnije preko aplikacije da naručuje te proizvode direktno od naših seljaka“, objasnio je ministar.

Kao važan korak u profesionalizaciji delatnosti, Ministarstvo je nedavno usvojilo novi pravilnik i uručilo 254 uverenja i nove legitimacije turističkim vodičima i pratiocima.

"Prezentaciju Srbije najviše nose turistički vodiči. Promenili smo pravilnik i izradili nove, modernije legitimacije, jer nam ide Ekspo i doći će nam ljudi iz celog sveta. Naš ispit se sastoji od sedam ozbiljnih predmeta i svake godine imamo rast broja licenciranih vodiča od sedam do 10 odsto", naveo je Memić.

Foto: Oanea/Shutterstock, jezica/Shutterstock, saiko3p/Shutterstock, DMZ001/Shutterstock, Nikola Fific/Shutterstock

Istakao je, takođe, da će licencirani vodiči biti uključeni u pripreme za predstojeću svetsku izložbu.

Infrastruktura sa Ekspoom

Govoreći o pripremama za Ekspo 2027, Memić je ocenio da je ključna dobit za Srbiju infrastruktura koja ostaje nakon završetka manifestacije.

"Ekspo nam donosi potpuno novu infrastrukturu i prostor koji Srbija do sada nije imala, što će nam omogućiti organizaciju mnogih evropskih i svetskih takmičenja u budućnosti", objasnio je Memić u emisiji Prvog programa Radio Beograda „Jutro je“.

Na pitanje koje bi mesto u Srbiji preporučio građanima i stranim gostima za odmor ove sezone, ministar je izdvojio Golubac i podunavski kraj zbog ulaganja u saobraćajnice, tvrđavu, biciklističke staze i pristanište, kao i Pešter i Novi Pazar.