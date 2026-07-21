U porastu je korišćenje supstanci koje „pomažu da se funkcioniše“ kao što su stimulansi, anksiolitici, ali i alkohol u takozvanim funkcionalnim obrascima

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Iako bi učenici trećeg razreda osnovne škole trebalo da brinu o igri i učenju, jedna objava na društvenim mrežama ukazala je na zabrinjavajuću pojavu - navodnu upotrebu vejpova među najmlađima i pritisak vršnjaka na decu koja ih ne koriste.

Naime, na društvenoj mreži X jedna korisnica prenela je priču svoje mušterije, koja je, kako tvrdi, doživela neprijatno iznenađenje nakon razgovora sa ćerkom, učenicom trećeg razreda osnovne škole.

"Nemajka si jer mi ne kupuješ vejp"

Prema njenim navodima, devojčica je majci rekla da je "nemajka" jer joj ne kupuje vejp.

Učenici trećeg razreda koriste vejp Foto: Shutterstock

- Moja mušterija mi rekla da joj je ćerka treći razred osnovne rekla da je nemajka zato što joj ne kupuje vejp. Ona se sutradan sakrila iza drveta i videla da deca u školskom dvorištu na velikom odmoru svi koriste vejp sem njene ćerke koja je u ćošku sama stajala. Digla je frku u školi i nikom ništa - napisala je jedna korisnica nekadašnjeg Tvitera.

Korisnici su naveli da je nažalost to zastupljena pojava među osnovcima.

Deca masovno piju energetska pića Foto: Shutterstock

Masovno piju energetska pića

- Ima nešto gore od vejpa. Piju energetska pića masovno, tako mlada deca te otrove, roditelji im daju novac za doručak, oni ne doručkuju, nego svaki dan po energetsko piće ili dva. I znaju da je zabranjeno i kriju - navodi se u jednom od komentara.

dr Saša Milićević pedijatar Foto: Kurir Televizija

Sve više maloletnika koristi vejpove, pafove i nikotinske vrećice. Pedijatar dr Saša Milićević objasnio je ranije za Kurir da vejp utiče negativno na gornje i donje disajne puteve, kao i na usnu duplju.

- Bilo koja strana materija, sem hrane i vazduha, može da napravi problem, ne samo da promeni boju zuba već i da nadraži ili ošteti sluznicu usne duplje. Razne promene se mogu javiti, crvenilo, svrab, afte, to su sve supstance koje u sebi sadrže različite arome. Nije zdravo ni za usnu duplju, ni za bronhije, ni za pluća. To može da na kratke staze dovede do bojenja zuba, ali ako bi se koristilo duže vreme, može da upropasti i ošteti zube - naveo je dr Milićević.