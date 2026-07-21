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Dario i njegova majka nisu ni slutili da će im se odmor na samom kraju letovanja u Grčkoj pretvoriti u pravi pakao, a nakon što joj je u povratku, usled ogromne gužve na granici prema Srbiji, pozlilo i stalo joj je srce. Njen sin uputio je sada hitan apel svim dobrim ljudima da im pomognu, jer, kako kaže, iako je reanimirana, i dalje je u kritičnom stanju.

Kako nam je objasnio Dario na početku, juče su se vraćali iz Grčke za Srbiju, a kolona je bila duga čak 5 kilometara, pa je njegovoj majci pozlilo na samoj granici Grčke i srce joj je stalo.

- Oživljavali smo je par minuta, i na kraju je oživeli i zatim je hitna odvela. Trenutno je u bolnici u Solunu i rekli su da je pukla aneurizma u mozgu u sled čega je i srce stalo i prestala sa disanjem. Dan pre joj je već bilo loše, ali mislili smo da je u pitanju bio toplotni udar, međutim, izgleda da je tad već započet problem - objašnjava Dario.

Foto: Shutterstock

Problem je što, kako dalje priča Dario, njegova majka nije uzela zdravstveno osiguranje. U međuvremenu dovezao decu za Beograd, te da odavde pokušava da reši problem preko Republičkog fonda za zdravstvo.