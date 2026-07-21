Slušaj vest

Dario i njegova majka nisu ni slutili da će im se odmor na samom kraju letovanja u Grčkoj pretvoriti u pravi pakao, a nakon što joj je u povratku, usled ogromne gužve na granici prema Srbiji, pozlilo i stalo joj je srce. Njen sin uputio je sada hitan apel svim dobrim ljudima da im pomognu, jer, kako kaže, iako je reanimirana, i dalje je u kritičnom stanju.

Kako nam je objasnio Dario na početku, juče su se vraćali iz Grčke za Srbiju, a kolona je bila duga čak 5 kilometara, pa je njegovoj majci pozlilo na samoj granici Grčke i srce joj je stalo.

- Oživljavali smo je par minuta, i na kraju je oživeli i zatim je hitna odvela. Trenutno je u bolnici u Solunu i rekli su da je pukla aneurizma u mozgu u sled čega je i srce stalo i prestala sa disanjem. Dan pre joj je već bilo loše, ali mislili smo da je u pitanju bio toplotni udar, međutim, izgleda da je tad već započet problem - objašnjava Dario.

shutterstock-1498495790-copy.jpg
Foto: Shutterstock

Problem je što, kako dalje priča Dario, njegova majka nije uzela zdravstveno osiguranje. U međuvremenu dovezao decu za Beograd, te da odavde pokušava da reši problem preko Republičkog fonda za zdravstvo.

- Za sada ne razmišljamo o novcu. Zato nisam objavljivao da nam treba novac. Sada samo razmišljamo da moja majka bude dobro - priča na kraju Dario koji je i na Fejsbuk stranici "Grčka info" o celom ovom neprijatnom događaju obavestio korisnike grupe, pa i tamo uputio apel svim dobrim ljudima da im pomognu ukoliko imaju bilo kakvu vezu u Solunu, jer, kako piše, njegova majka i dalje u kritičnom stanju.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Ne propustiteDruštvoSrbin očitao lekciju o omiljenom letovalištu u Grčkoj! "Trava kao na pašnjaku, kamenje za kupus u buretu", a onda su i drugi progovorili - "Više nikad tamo"
Leptokarija
DruštvoLetovanje u septembru već od 80€ za 10 noći, prevoz i smeštaj! Ovde je spisak najjeftinijih destinacija - Bagatela
Evri, letovanje u Grčkoj
DruštvoUpozorenje za Srbe u Grčkoj - Pali lopovi na Halkidikiju: Turistima uzeli keš i stvari od 13.850 evra, evo gde vrebaju
1558301-0810shutterstock310708394-edit-copy.jpg
DruštvoUplatili kaparu, a kada su stigli sačekao ih šok! Ovako vas prevaranti mame da uplatite lažna letovanja - 3 stvari otkrivaju veliku prevaru
Očajna žena u Grčkoj