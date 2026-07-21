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0% kamate, 0% učešća i fiksna mesečna rata od 22.999 dinara – Honda ADV350 sada je dostupna uz ponudu koja olakšava odluku o kupovini.

Honda ADV350 je praktičan izbor za sve koji žele da se lakše kreću kroz grad, ali ne žele da se odreknu udobnosti i performansi potrebnih za duže vožnje.

Snažan agregat obezbeđuje agilnost u gradskoj gužvi, dok je sa jednim rezervoarom moguće preći do 350 kilometara. Veliki prostor ispod sedišta može da primi dve full-face kacige, u zavisnosti od njihove veličine, a USB priključak omogućava punjenje telefona tokom vožnje. HSTC sistem dodatno prati prijanjanje zadnjeg točka i doprinosi sigurnijoj vožnji u različitim uslovima.

Praktičan za svaki dan, spreman za duže rute i sada dostupniji nego ranije, Honda ADV350 može biti tvoj već danas.