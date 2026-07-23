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Život Marije Golajovski Zaire, rođene Kruševljanke i jedine ćerke ruskih emigranata, podseća na najdramatičniji filmski scenario. Put koji je vodio od ratnih strahota i nacističkog logora u Srbiji, pa sve do svetala reflektora u Karakasu, stvorio je od nje jednu od najvećih glumačkih zvezda Južne Amerike.

Tamo je publiku osvojila pod umetničkim imenom Amerika Alonso, ali rodni zavičaj nikada nije zaboravila.

Rat, logor i teški početak u emigraciji

Marija je rođena 4. decembra 1936. godine u Kruševcu, u porodici inženjera i operske pevačice. Njeno bezbrižno detinjstvo naglo je prekinuto izbijanjem Drugog svetskog rata, kada je sa porodicom odvedena u logor. U teškim uslovima i uz gladovanje tamo je dočekala sedmi rođendan, a to je ujedno bio i poslednji put da je videla svog oca.

Marija se iz Kruševca preselila za Venecuelu Foto: Dimitrije Lukić/ Printscreen / Youtube

Nakon završetka rata i godine provedene u mučnim uslovima, Marija i njena majka Nataša odlučuju da napuste Evropu. Godine 1946. emigrirale su u Venecuelu u potrazi za boljim životom. Početak na drugom kontinentu bio je izuzetno težak - borile su se sa nemaštinom i jezičkom barijerom, dok je majka radila kao krojačica kako bi prehranila porodicu.

Od vežbanja s olovkom u ustima do zvezde sapunica

Ipak, majka je u Mariji prepoznala veliku umetničku iskru. Upisala ju je u dramski studio, gde je devojčica pokazala neverovatnu upornost, dane je provodila vežbajući dikciju sa olovkom u ustima kako bi naučila da govori španski potpuno bez stranog akcenta. Ubrzo su usledili prvi angažmani na radiju i u pozorištu.

Igrala je u desetinama kultnih sapunica Foto: Dimitrije Lukić/ Printscreen / Youtube

Na nagovor čelnika televizije RCTV, Marija menja ime u Amerika Alonso, u čast čuvene kubanske balerine Alisije Alonso. Tokom višedecenijske bogate karijere igrala je u desetinama kultnih sapunica poput "Orkanskih visova" i "Promene kože", kao i u brojnim uspešnim filmovima i pozorišnim predstavama. Postala je jedno od najprepoznatljivijih lica venecuelanskih malih ekrana i dobitnica najprestižnijih glumačkih priznanja.

Pirotski ćilim u Karakasu i neostvarena želja

Iako je živela na drugom kraju sveta, govorila sedam jezika i ostvarila ogromnu slavu, Srbija i Kruševac su uvek imali posebno mesto u njenom srcu. U svom domu u Karakasu ponosno je čuvala pirotske ćilime, ikone i kosovski vez, a maternjak nikada nije zaboravila. O tome svedoči i anegdota kada je sedamdesetih godina u foajeu jednog hotela u Venecueli prišla srpskim umetnicima na turneji i na čistom srpskom upitala: "Ima li ko ovde iz Kruševca?".

Nažalost, njena velika želja da još jednom poseti rodni grad i zaigra u nekom domaćem filmu ostala je neostvarena. Amerika Alonso preminula je 15. maja 2022. godine u Majamiju u 86. godini. U njenom rodnom Kruševcu danas više ne postoji kuća u kojoj je rođena, ali priča o devojčici koja je pokorila Južnu Ameriku ostaje da svedoči o neobičnoj i dirljivoj sudbini ove velike umetnice.

Kurir/ Espreso / Mondo