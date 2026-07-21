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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je danas pripadnike Vojske Srbije koji zadatke izvršavaju u odseku odgovornosti baze „Tabalije“ u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Tokom obilaska je sagledao organizaciju života i rada u bazi, izazove sa kojima se suočavaju pripadnici snaga bezbednosti Republike Srbije u ovom delu zemlje i osposobljenost sastava za realizaciju zadataka na kontroli Kopnene zone bezbednosti i obezbeđenju administrativne linije sa Kosovom i Metohijom.

Obilazak snaga Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti  Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

U nastavku je pratio realizaciju jednovremene patrole snaga Vojske Srbije i Kfora duž administrativne linije, od Velikog do Golog brda, i tom prilikom ostvario neposredan uvid u stanje na terenu u rejonima angažovanja pripadnika Vojske Srbije.

Jednovremene patrole predstavljaju jednu od najznačajnijih zajedničkih aktivnosti koje Vojska Srbije i Kfor redovno sprovode radi praćenja stanja na terenu, sprečavanja ilegalnih aktivnosti i jačanja međusobnog poverenja i razumevanja. Od 2005. godine, kada su uvedene, realizovano je više od 5000 ovakvih patrola.

Načelnik Generalštaba je na kraju obilaska izrazio zadovoljstvo osposobljenošću snaga Vojske Srbije i profesionalnom saradnjom koju imaju sa Kforom, ističući da je, iako je bezbednosna situacija stabilna, neophodno zadržati visok nivo budnosti i spremnosti za reagovanje.

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