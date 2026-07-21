Slušaj vest

Ako narednih dana putujete kroz Solun, računajte na moguće zastoje i izmene u saobraćaju. Zbog planiranih radova, obilaznica oko grada biće zatvarana potpuno ili delimično tokom dve noći.

Prvo zatvaranje zakazano je za noć između četvrtka, 23. jula, i petka, 24. jula, u periodu od 23.00 do 05.00 časova ujutru. Tokom ovih šest sati, obilaznica oko Soluna biće u potpunosti zatvorena za saobraćaj u oba smera. Sva vozila koja u tom terminu putuju kako u pravcu Halkidikija, tako i u suprotnom smeru ka graničnom prelazu Evzoni, biće preusmeravana na alternativne pravce kroz sam grad Solun.

Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Već sledeće noći, između petka, 24. jula, i subote, 25. jula, takođe u vremenskom intervalu od 23.00 do 05.00 časova, stupa na snagu novo ograničenje. Ovoga puta saobraćaj će funkcionisati delimično – zatvara se isključivo smer koji vodi ka Evzoniju, pa će sva vozila koja se kreću u tom pravcu morati da idu kroz grad. Sa druge strane, pravac koji vodi ka Halkidikiju tokom te druge noći funkcionisaće potpuno normalno.