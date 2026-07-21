Upozorenje za sve koji putuju u Grčku: Spremite se na gužve oko Soluna, počinju radovi na putu! Evo koje će sve deonice biti zatvorene
Ako narednih dana putujete kroz Solun, računajte na moguće zastoje i izmene u saobraćaju. Zbog planiranih radova, obilaznica oko grada biće zatvarana potpuno ili delimično tokom dve noći.
Prvo zatvaranje zakazano je za noć između četvrtka, 23. jula, i petka, 24. jula, u periodu od 23.00 do 05.00 časova ujutru. Tokom ovih šest sati, obilaznica oko Soluna biće u potpunosti zatvorena za saobraćaj u oba smera. Sva vozila koja u tom terminu putuju kako u pravcu Halkidikija, tako i u suprotnom smeru ka graničnom prelazu Evzoni, biće preusmeravana na alternativne pravce kroz sam grad Solun.
Već sledeće noći, između petka, 24. jula, i subote, 25. jula, takođe u vremenskom intervalu od 23.00 do 05.00 časova, stupa na snagu novo ograničenje. Ovoga puta saobraćaj će funkcionisati delimično – zatvara se isključivo smer koji vodi ka Evzoniju, pa će sva vozila koja se kreću u tom pravcu morati da idu kroz grad. Sa druge strane, pravac koji vodi ka Halkidikiju tokom te druge noći funkcionisaće potpuno normalno.
Vozačima se savetuje dodatno strpljenje i oprez, kao i da vožnju prilagode privremenoj saobraćajnoj signalizaciji i računaju na potencijalno veće gužve prilikom prolaska kroz sam centar Soluna u navedenim noćnim terminima.
Kurir/Grčka info