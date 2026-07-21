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Ispovest Ilije Baste (22) iz Beograda, koji je na TikToku ispričao kako je, prema njegovim tvrdnjama, u Francuskoj ulici zatekao muškarca da krišom fotografiše devojku dok je čekala u redu ispred lokala brze hrane, izazvala je lavinu reakcija i ubrzo postala viralna širom Balkana.

Nakon što je njegov video pregledan milionski broj puta, mladić je za Kurir detaljno opisao šta se tog dana dogodilo i zbog čega je odlučio da odmah reaguje.

Prema njegovim rečima, nije želeo da prećuti ono što je video, već je odmah reagovao i zatražio da muškarac obriše fotografiju.

- Vratio sam se iz izlaska i sa najboljim drugom stao u red da jedemo picu. Ispred mene su bila dvojica muškaraca od nekih 45-50 godina. Vidim da jedan drži telefon, zumira devojku i fotografiše joj zadnjicu. Prišao sam mu i rekao: "Šta to radiš, brate, da li si normalan?" On je tvrdio da nije uradio ništa. Rekao sam mu da sam video šta je uradio i da obriše sliku momentalno, da ne bi bilo problema, jer ću zvati policiju - ispričao je mladić.

Kako kaže, umesto izvinjenja usledilo je negiranje, a zatim i rasprava.

- On je počeo da mi se unosi u lice, a onda je isto uradio i njegov drug. Rekli su mi: "Šta tebe briga šta on radi, nemoj da te pošaljemo kući." Tada sam se malo pogurao sa njima, ali ih nisam udario ni u jednom trenutku. Oni su svima oko nas ponavljali da nisu uradili ništa, a ja sam svojim očima video šta se desilo - rekao je.

"Opsovao mi je celu porodicu"

Mladić navodi da je želeo da devojka sazna šta se dogodilo, pa ju je pronašao i doveo do muškarca.

- Pitao sam ga da li hoće da odemo do devojke koju je slikao, da joj kažem šta je uradio. Ispostavilo se da je poznajem. Doveo sam je do njega i rekao: "Ajde, reci šta si uradio." On je i dalje tvrdio da nije ništa fotografisao. Onda sam joj ja rekao da joj je slikao zadnjicu,a on je odgovorio da mu tako nešto ne bi palo na pamet - ispričao je.

Dodaje da je smatrao da je priča završena, ali je ubrzo došlo do novog sukoba.

- Kada sam krenuo da se vratim u red, dobacio mi je i opsovao celu porodicu. Tada sam prišao, uhvatio ga za majicu i rekao: "Sad si mi to rekao i nikad više. Sledeći put ćeš da dobiješ batine za to." Tu se sve završilo - rekao je mladić.

Foto: Kurir

"Devojka je mogla da bude maloletna"

On ističe da ga je najviše pogodilo to što je, kako kaže, muškarac mogao da fotografiše i maloletnu osobu.

- Smatram da nije u redu, kako god devojka bila obučena, da bilo ko ugrožava njenu privatnost i fotografiše je bez dozvole. Pogotovo što je mogla da ima 17 godina i da bude maloletna, a on je čovek od pedesetak godina. Može da ima ćerku njenih godina. Mislim da tome mora da se stane na kraj - poručio je.

Prema njegovim rečima, ubrzo je naišla policijska patrola, koju je zaustavio i ispričao šta se dogodilo.

- Policija je došla, legitimisala nas i pitala ga da li je fotografisao devojku. On je rekao da nije. U trenutku kada sam ga uhvatio za majicu, video sam da je obrisao fotografije. Policija nije mogla da pronađe ništa u telefonu. Pitali su nas da li želimo da idemo u stanicu, ali sam rekao da nema potrebe kada više nema dokaza - ispričao je mladić.

Foto: Kurir

"Najviše me razočaralo što su svi ćutali"

On kaže da ga osim samog incidenta, posebno boli činjenica da niko od prisutnih nije želeo da potvrdi ono što se dogodilo.

- Najviše me razočaralo to što su svi okolo ćutali. Bilo je ljudi koji su sve videli, ali niko nije hteo da kaže ni jednu jedinu reč. Svi su se pravili da se ništa nije dogodilo i niko nije želeo da se umeša. Da je bar neko rekao policiji da je video isto što i ja, možda bi cela situacija dobila drugačiji epilog. Ovako je ispalo moja reč protiv njegove - zaključio je mladić.

Oduševio Balkan svojim potezom

Ilijin video je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, a korisnici su u velikom broju pohvalili mladića zbog toga što nije ostao nem na ono što je, kako tvrdi, video. Među komentarima su se nizale poruke podrške:

- Učite "muskarci" od ovog momka muškarca!

- Žena ne mora da ti bude sestra, mama, drugarica da bi reagovao! Ali to teško ko shvata, ljudi su ljudi.

- Svaka čast za roditelje, ovako se vaspitavaju deca.

- Imam bebu od 11 meseci. Dečak je. Volela bih da izraste u tako dobrog i hrabrog momka kao što si ti.

- Veliko hvala ovakvim momcima.

- Ej, ali taj naš srpski mentalitet "nije tvoja stvar"... PA ČIJA JE STVAR, AMAN LJUDI?!?!?!?!??! Svo nasilje, zlostavljanje i omalovažavanje nas se svih tiče.

- Legenda kaže da mu nije udario šamarčinu.

- Bravo dečko, ali nema mnogo takvih, nažalost - samo su neki od komentara podrške ovom hrabrom mladiću.

Kurir.rs