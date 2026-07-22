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Neurofiziolog dr Dragan Hrnčić objasnio je u Jutarnjem programu RTS-a da klima sama po sebi nije uzrok prehlade, ali da nepravilna upotreba može povećati rizik od infekcija.

Visoke letnje temperature ponovo su otvorile pitanje da li klima-uređaji izazivaju prehladu ili je reč o jednom od najrasprostranjenijih letnjih mitova.

- Klima sama po sebi nije uzročnik prehlade, ali može doprineti njenom nastanku ukoliko je nepravilno koristimo, naročito tokom letnjih meseci - rekao je dr Hrnčić.

Ističe da hladan i suv vazduh isušuje sluznicu disajnih puteva, koja predstavlja prvu liniju odbrane od virusa i bakterija.

- Kada dugo boravimo u klimatizovanoj prostoriji, u kojoj je temperatura veoma niska, a vazduh suv, isušujemo sluznicu respiratornog trakta, pa ona gubi svoje odbrambene funkcije - objasnio je Hrnčić.

Zbog toga se mogu javiti suvo grlo, peckanje u očima, kijanje i kašalj, ali to ne mora da znači da je reč o infekciji.

- Dok god nemamo povišenu telesnu temperaturu i dok su simptomi blagi i prolazni, možemo ih pripisati tome da su posledica klimatizacije - naveo je Hrnčić.

Dodaje da pojava povišene telesne temperature može ukazivati na infekciju i da je tada potrebno obratiti se lekaru.

Posebno su osetljive osobe koje boluju od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća, kao i ljudi koji dugo rade za računarom, jer ređe trepću, zbog čega je suzni film koji štiti oči manje efikasan.

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Izbegavajte direktan udar klime

Hrnčić upozorava i na značaj redovnog održavanja klima-uređaja.

- Ti filteri mogu da budu izvor različitih buđi, plesni, gljivica i drugih mikroorganizama. Zbog toga moramo redovno da servisiramo klimu i čistimo filtere - naglasio je Hrnčić.

Savetuje da se izbegava direktno strujanje hladnog vazduha ka licu, vratu ili grudnom košu.

- Po svaku cenu treba izbeći direktan udar klime u organizam - rekao je Hrnčić.

Kada je reč o podešavanju temperature, preporuka je da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude prevelika.

- Dvadeset šest ili 27 stepeni unutar prostorije, ako je napolju 35 ili 36, sasvim je zadovoljavajuće. Ne treba ići na 19 ili 20 stepeni - istakao je Hrnčić.

Dodaje da je bolje da klima radi neprekidno, u blažem režimu, nego da se često uključuje i isključuje.