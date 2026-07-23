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Priroda je najbolji dokaz koliko su životinjski svet i odnosi među živim bićima složeniji nego što možemo da zamislimo. I najmanja stvorenja, poput mrava, umeju da pokažu neverovatne oblike saradnje, brige i pomoći, a njihovo ponašanje godinama privlači pažnju ljudi ali i naučnika širom sveta.

Jedan nesvakidašnji prizor u kojem su upravo mravi glavni akteri zabeležio je Aco iz Bosne, koji je, kako je napisao na svom Iks profilu, tokom doručka primetio mrava kako je upao u sok i nepomično ležao. Izvadio ga je i spustio sa strane, a onda je nekoliko sekundi kasnije usledila scena koja ga je iznenadila.

Naime, kako je naveo, do njega je stigao drugi mrav, počeo da se mota oko njega, nakon čega se nepomični insekt ponovo pokrenuo.

"Priroda je čudo"

- Danas na doručku primetimo mrav upao u sok. Ne miče se, izvadim ga i spustim sa strane. Nakon 10-ak sekundi dolazi mrav do njega, a ostalo pogledajte na 4x ubrzanom videu jer ceo video traje skoro osam minuta. Priroda je čudo... - napisao je Aco uz objavu.

Na snimku se vidi kako se drugi mrav mota oko nepomičnog insekta, pomaže mu da se probudi — nakon čega se on iznenada pokreće i zajedno odlaze sa stola.

Mravi vrlo dobro znaju šta rade

Ovaj neobičan prizor podsetio je na činjenicu da se mravi često smatraju jednim od najzanimljivijih "lekara" među insektima. Pojedine vrste poznate su po tome što pomažu povređenim članovima svoje zajednice - nose ih nazad u gnezdo, čiste im rane i nanose antimikrobne supstance koje mogu da smanje rizik od infekcije.

Biolog Erik Frank već 11 godina proučava ponašanje mrava, a on i njegove kolege sa Univerziteta u Vircburgu istraživali su kako određene vrste reaguju na povrede. U laboratoriju u Nemačkoj doveli su mrave drvodelje sa Floride kako bi pratili njihove reakcije.

Istraživanje je pokazalo da većina vrsta mrava povređenim pripadnicima pomaže tako što rane premazuje antimikrobnom smešom. Međutim, crvenkasto-braon mravi drvodelje razvili su drugačiji način pomoći - oni povređenom mravu odgrizu ostatak uda, odnosno izvrše svojevrsnu amputaciju, piše RTS.

Kako se rešiti mrava u kući Foto: Shutterstock

Druge životinje, poput guštera, odbacuju sopstvene udove kako bi izbegle predatore, ali prema rečima Erika Franka, ovo je prvi poznati slučaj da insekt odseca nogu drugom pripadniku svoje vrste kako bi mu spasao život. Jedina druga vrsta koja to čini su ljudi.

Istraživači navode da je oko 90 odsto mrava kojima je izvršena ova "operacija" preživelo. Kod onih koji su ostali bez pomoći, stopa preživljavanja bila je znatno manja - oko 40 odsto.

Stručnjaci ističu da ovakvo ponašanje pokazuje koliko je društvena organizacija mrava složena i koliko njihovi načini međusobne pomoći mogu da podsećaju na neke oblike ponašanja koje povezujemo sa ljudima, prenosi Blic.