Promenljivo letnje vreme i kratkotrajni pljuskovi u pojedinim delovima zemlje zahtevaju dodatnu pažnju za volanom.
stanje na putevima
KOLONE I DALJE NAJDUŽE NA GRADINI: Na Horgošu i Preševu nema gužve!
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Na putevima u Srbiji od jutros su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj je umeren, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Promenljivo letnje vreme i kratkotrajni pljuskovi u pojedinim delovima zemlje zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima.
Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.
Kamioni na prelazu Batrovci prilikom izlaza iz Srbije čekaju oko četiri sata, na prelazu Šid oko pet, a na prelazu Horgoš oko sat.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/Beta
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