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Na putevima u Srbiji od jutros su povoljni uslovi za vožnju i saobraćaj je umeren, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Promenljivo letnje vreme i kratkotrajni pljuskovi u pojedinim delovima zemlje zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima.

Na brojnim deonicama su u toku radovi. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

Kamioni na prelazu Batrovci prilikom izlaza iz Srbije čekaju oko četiri sata, na prelazu Šid oko pet, a na prelazu Horgoš oko sat.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kurir.rs/Beta

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