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U Šangaju, u Narodnoj Republici Kini, od 14. do 20. jula 2026. godine održana je Međunarodna matematička olimpijada (International Mathematical Olympiad - IMO).

Na ovom najznačajnijem svetskom matematičkom takmičenju za učenike srednjih škola učestvovali su predstavnici više od 120 zemalja i regiona. Svih šestoro članova reprezentacije Srbije, odabranih na osnovu rezultata ostvarenih na takmičenjima, okitilo se medaljama, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

Zlatnu medalju osvojio je Stefan Šebez. Srebrne medalje osvojili su Petar Banović i Nina Šušić, dok su se bronzanim medaljama okitili Jegor Gramatčikov, Pavle Damjanović i Vanja Jelovac. Svi članovi reprezentacije Srbije učenici su Matematičke gimnazije u Beogradu.

Vođe ekipe bili su Miljan Knežević sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Teodor fon Burg iz Matematičke gimnazije u Beogradu.

Odabir i pripreme reprezentativaca, uključujući tronedeljne pripreme u Kini, kao i učešće na takmičenju, organizovalo je Društvo matematičara Srbije uz podršku Ministarstva prosvete.

Podršku reprezentaciji Srbije pružile su kompanije Naftna industrija Srbije i Ominimo.