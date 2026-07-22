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Letnje oluje mogu doći iznenada, a ono što izgleda kao kratka grmljavina može biti ozbiljna pretnja, posebno za one koji su napolju ili u vodi.

Munja je jedna od najopasnijih prirodnih pojava i važno je znati kako se zaštititi tokom grmljavine. Nažalost, munja je opasna, što je pokazao slučaj žene na ostrvu Krk koju je udario grom dok je nosila kišobran. Nesrećnu ženu je reanimirao spasilac, a zatim je helikopterom prebačena u bolnički centar Rijeka.

Inače, grom je vidljivo pražnjenje atmosferskog elektriciteta koje nastaje kada postoji velika razlika u električnom potencijalu u atmosferi, dovoljno jaka da savlada otpor vazduha. Prosečan udar groma ima napon od oko 300 miliona volti i struju od približno 30.000 ampera, što je više nego dovoljno da ugrozi ljudski život.

Voda odlično provodi elektricitet

Civilna zaštita upozorava građane da izbegavaju otvorene površine, vrhove brda, polja, plaže i vodu tokom grmljavine. Ako se nađete u moru, reci ili jezeru tokom oluje, potrebno je da što pre izađete na kopno i pronađete sigurno sklonište.

Voda odlično provodi elektricitet, tako da plivanje tokom grmljavine može biti izuzetno opasno. Iako mnogi ljudi idu na more ili bazen da se opuste, promena vremena može se dogoditi za nekoliko minuta, čemu smo svedočili poslednjih dana. Čim se pojave prvi znaci oluje ili se čuje grmljavina, trebalo bi da napustite vodu.

Tuširanje ili plivanje u zatvorenom prostoru tokom oluje takođe može biti opasno jer grom može udariti u metalne cevi i instalacije. Poseban oprez je potreban i prilikom pecanja i golfa jer štapovi i palice mogu delovati kao provodnici elektriciteta. Kišobrani takođe nisu dobra zaštita tokom grmljavine jer podignuti metalni predmeti mogu povećati rizik od udara groma.

Potrebno je da se udaljite od obale

Ako se oluja približava dok ste na plaži, nije dovoljno samo izaći iz vode. Potrebno je da se udaljite od obale i izbegavate mokar pesak, kamenje i druge vlažne površine. Takođe se ne preporučuje boravak u blizini metalnih predmeta kao što su suncobrani, tuševi, čamci, vesla ili ograde, prenosi Zagreb.info.

Šta izbegavati tokom grmljavine

Tokom grmljavine, trebalo bi izbegavati i mesta kao što su područja ispod drveća, suncobrani, tende i šatori koji nemaju zaštitu od udara groma, kao i male drvene konstrukcije bez odgovarajućeg uzemljenja.

Važno je znati da opasnost ne prestaje odmah nakon što kiša i grmljavina prođu. Munje se mogu pojaviti i nakon što prođe glavni talas oluje, zbog čega stručnjaci preporučuju pravilo „30-30“, koje podrazumeva da se sačeka najmanje 30 minuta nakon poslednjeg zvuka groma pre nego što se vratite u vodu ili nastavite sa aktivnostima na otvorenom.

Najbezbednije mesto tokom grmljavine je zatvorena, čvrsta zgrada ili automobil sa zatvorenim prozorima.