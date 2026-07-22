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Dobro raspoloženje, osmesi i puno dečje graje obeležili su prvo filmsko veče, čime je uspešno otvoren ovogodišnji program besplatnih projekcija na otvorenom.

Pre početka filma, najmlađe je od 20 časova zabavljao klovn animator, koji je kroz igru, šalu i druženje priredio lepu uvertiru za filmsko veče. Projekcija je počela u 20.30 časova.

„Dečje filmsko leto" nastavlja se i narednih dana na različitim lokacijama širom Čukarice:

Foto: Privatna arhiva, Pink.rs

- 22. jul (sreda) – Čukarička padina, Park Obalskih radnika, crtani film „Loši momci 2“

- 23. jul (četvrtak) – Cerak vinogradi, Cerova ulica, film „Sunđer Bob Kockalone: Sunđer na suvom“

I na svim narednim projekcijama klovnovi animatori će od 20 časova zabavljati decu, dok će projekcije filmova počinjati u 20.30 časova.

Foto: Privatna arhiva, Pink.rs

Pozivamo sve mališane i njihove porodice da nam se pridruže i uživaju u još tri nezaboravne filmske večeri pod vedrim nebom.