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Ministarstvo unutrašnjih poslova produžilo je konkurs za prijem 22 specijalca u Specijalnu antiterorističku jedinicu (SAJ).

Konkurs je od danas produžen do 11. avgusta 2026. godine što daje šansu svima onima koji ne mogu da stignu da ispoštuju prvobitni rok - 27. jul.

Interesovanje za SAJ konkurse ne jenjava iz godine u godinu, ali proces selekcije je rigorozan i obuhvata stroge medicinske, fizičke i psihološke testove, kao i tromesečnu obuku sa eliminacionim fazama.

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) raspisalo je javni konkurs za prijem 22 nova izvršioca na radno mesto "specijalac" u prestižnoj Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ).

Produžen konkurs za SAJ

Svi mladi i fizički spremni građani Srbije koji žele da postanu deo ove elitne jedinice, sada imaju jedinstvenu priliku da to i ostvare podnošenjem prijave koja se može predati do 11. avgusta 2026. godine.

Kandidate pre zaposlenja očekuju rigorozni pregledi i tromesečna selekciona obuka sa eliminacionim ispitima, gde opstaju samo najistrajniji. Oni koji sa uspehom savladaju sve fizičke i psihičke prepreke, dobiće priliku za stalno zaposlenje na mestu specijalca, uz obavezu daljeg usavršavanja.

Kandidati koji prođu početni filter biće upućeni na detaljan lekarski pregled, koji obavezno uključuje i testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci. Nakon toga sledi selekciono testiranje, gde se proveravaju fizičke sposobnosti i vrši specifična psihološka procena. Oni sa najboljim rezultatima potpisuju poseban ugovor i započinju Selekcionu obuku za SAJ koja traje tačno tri meseca.

Tokom ove obuke, kandidatima su obezbeđeni smeštaj, ishrana, zdravstvena zaštita i sva neophodna oprema. Međutim, disciplina je vojnička – ukoliko kandidat prekrši pravila ponašanja, povredi se ili ne položi neku od eliminacionih faza, obuka mu se odmah prekida.

Svaki kandidat, sa druge strane, ima pravo da samovoljno napusti obuku u bilo kom trenutku. Oni najbolji, koji uspešno završe selekciju i dobiju posao, imaće obavezu da u roku od dve godine od zasnivanja radnog odnosa završe i policijsku obuku osnovnog nivoa, kao i da polože stručni ispit, podseća Blic.

"Ako veruješ u disciplinu, izdržljivost i tim koji nikada ne odustaje, ovo je prilika da postaneš deo elitne jedinice srpske policije. Bez greške u drilu. Bez kompromisa u misiji. Konkurs je otvoren do 27. jula 2026. godine", navodi se na Instagram nalogu MUP.

Ko može da se prijavi i koji su uslovi

Kako bi uopšte ušli u proces selekcije za radno mesto "specijalac", kandidati moraju da ispune stroge opšte uslove propisane Zakonom o policiji.

Ovi uslovi podrazumevaju:

Da su isključivo državljani Republike Srbije (kandidati ne smeju imati dvojno državljanstvo).

Da imaju prijavljeno prebivalište u Srbiji najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave.

Da imaju završeno srednje obrazovanje.

Da u trenutku podnošenja prijave nisu stariji od 28 godina.

Da poseduju vozačku dozvolu "B" kategorije (ukoliko je nemaju, dužni su da je steknu u prve dve godine rada u SAJ-u).

Da ne postoje bezbednosne smetnje za rad u MUP-u.

Šta je potrebno od dokumentacije

Da bi prijava bila uzeta u razmatranje, važno je da bude blagovremena i da se priloži sva neophodna dokumentacija. Prijave se podnose na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na sajtu www.mup.gov.rs) i šalju na adresu MUP-a u Novom Beogradu (Sektor za logistiku, Uprava za ljudske resurse, Bulevar dr Zorana Đinđića 104).

Uz popunjen obrazac, prilažu se sledeća dokumenta:

Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu i overena izjava da kandidat ima isključivo državljanstvo Srbije.

Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci).

Dokaz o prijavljenom prebivalištu u Srbiji.

Uverenje nadležnih sudova da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi (uz nostrifikaciju ako je škola završena u inostranstvu).

Očitana ili overena fotokopija lične karte i vozačke dozvole.

Država nudi i olakšicu kandidatima - umesto da sami sakupljaju izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, sudska uverenja i dokaz o prebivalištu, MUP može službenim putem da pribavi ove podatke, ukoliko kandidat potpiše izjavu kojom se za to opredeljuje. Ipak, nadležni preporučuju da kandidati, radi bržeg postupka, sami dostave svu potrebnu dokumentaciju. Nepotpune prijave automatski će biti odbačene.