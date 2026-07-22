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Albanija kao destinacija za letovanje poslednjih godina sve je popularnija među građanima Srbije i ozbiljan je konkurent tradicionalnim destinacijama poput Crne Gore, Hrvatske pa čak i Grčke.

Ono što gosti iz Srbije najčešće izdvajaju kao razloge putovanja u Albaniju su dobra povezanost, jednostavnost odlaska, povoljne cene, ljubazni domaćini, ali i plaže, od kojih neke na jugu Albanije važe za najlepše u ovom delu Evrope, piše Albanija.rs.

Na društvenim mrežama se može videti da mnogi naši građani poslednjih godina letuju u Albaniji prvenstveno zbog pristupačnih cena hrane i pića u restoranima, povoljnog smeštaja već od 30 evra po noćenju i "ol inkluziv" u hotelima, a naravno tu su i prelepe plaže koje mnoge podsećaju i na Maldive.

Jednom prilikom Gordana iz Srbije, koja je minule sezone bila na letovanju u Albaniji, u Fejsbuk grupi "Letovanje u Albaniji" objavila je svoje iskustvo nakon odmora.

- Dobro proverite mesta na koja idete. Dakle, ako nađete neku prelepu plažu, gde nema mnogo ljudi, nema ležaljki, istražite da li je to zaista ta plaža i pre svega da li je naziv uopšte tačan. Dosta teže dostupnih mesta gde mora da se pešači do plaže je na Instagramu predstavljeno pod nazivom neke plaže, a zapravo ta lokacija je kafić, restoran ili vidikovac koji se nalazi na skroz drugom kraju plaže, pa morati da pešačite dodatno do skroz nekog drugog puta do te plaže ili čak ni tu nećete naći mesto koje tražite - napisala je tada Gordana i dodala:

Ksamil Foto: Youtube printscreen

Kako birati put do plaže

- Neke plaže imaju više načina da se dođe do njih - dobro proverite tačno koji putem planirate ići. Ovo napominjen jer smo mi dosta toga tražili preko Pinteresta i Instagrama (kao što uvek radimo kada putujemo da bi našli ne toliko popilarna mesta) i informacije nisu tačne. Ovo se ne odnosi na plaže koje su pretrpane turistima.

Autorka je naglasila i da joj se ne dopada što na mnogim mestima nije naznačena cena proizvoda počev od marketa do uličnih trgovaca.

- Ko ne voli kemenite plaže, a hteo bi da letuje u Albaniji - cipele za vodu su dobro rešenje. Razlika u cenama na pojedininim mestima je nerealna. U jednom marketu maska za ronjenje 55, u drugom 25 evra.

- Načitah se za dosta mesta kako moraju ležaljke da se plate, ne može bez plaćanja itd. Ne znam tačan broj, ali mislim da smo sigurno obišli bar sedam plaža i svugde smo pitali gde se nalazi deo gde se ne plaća i lepo lokalni ljudi vas upute gde da idete. Dakle ne izbegavaju da kažu i neće vas ubeđivati do iznemoglosti da uzmete ležaljku. Od ovih standardnih preporučenih plaža, ima i onih gde bude baš mali broj ljudi. Nema gužve. Popularne plaže mi se nisu baš svidela tipa Bora Bora plaža. Previše ljudi, a bio je jun.

Platite osiguranje

Naglasila je i da bi turisti trebalo da plate osiguranje za auto.

- Po meni vožnja po Albaniji je haotična. U par navrata sam videla kako auto umalo da udari pešaka ili drugi auto. Deluje mi da voze po principu “Ko je brži ima prednost”. Hrana je savršena. Gde god da smo seli da jedemo bilo je dobro (ne računam fast fud). Na svakom ćošku su restorani i kafići sa prelepim pogledom. Dosta toga je u izgradnji, veliki je izbor smeštaja. Voda je fantastična. Sve se providi i baš je čisto. Ne pričaju svi engleski, ali to nije problem. Ne može se svugde platiti karticom - savetuje Gordana i nastavlja:

Foto: Facebook Printscreen/Letovanje u Albaniji

- Ako ste iznajmili auto u blizini aerodoma i planirate da ga vratite čistog, idite u perioniciu koja nije baš blizu aerodroma. Na dosta mesta se čeka i više od pola sata. Takođe, na dosta mesta piše da ima perionica, ali zapravo nije u funkciji. Aerodrom je prelep. Okružen planinskim predelima. Po meni u poređenju sa ostalim aerodromima baš jeftino. Npr. sok tri evra. Mi smo pretežno parkirali na mesta gde se plaća parking. Moguće je i da nađete mesto gde se ne plaća, ali je zaista lutrija. Putevi su manje više zaista dobri.