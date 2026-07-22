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- Digitalizacija nema smisla ako ljudima ne olakša život. Zato je „Radoslav“ mnogo više od platforme zasnovane na veštačkoj inteligenciji. On je novi način da građani brže, jednostavnije i pouzdanije dođu do informacija o svojim pravima, bez nedoumica, bez nepotrebnih administrativnih prepreka i bez gubljenja vremena - istakla je ona.

Ministarka dodaje da je želja svih u ministarstvu da svaki čovek dobije tačnu, preciznu i blagovremenu informaciju, kako bi spremnije ostvario svoja prava.

- Tehnologija ne može da zameni ljudsku reč, razumevanje i podršku, ali može da bude most između građana i institucija. Posebno mi je drago što će „Radoslav“ uskoro pružati informacije i svima koji budu želeli da ostvare status roditelja negovatelja, čija primena počinje 1. oktobra 2026. godine - dodala je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona se zahvalila Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, UNICEF-u i svim partnerima koji su prepoznali značaj ovog projekta.