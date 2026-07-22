Pripremne aktivnosti za radove na revitalizaciji „Vlasinskih hidroelektrana“ su u skladu sa dogovorenom dinamikom, čime su stvoreni preduslovi da na jesen započnemo i fizičke radove na terenu, najpre na ulaznoj građevini, poručio je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“. - „Vlasinske HE“ duže od sedam decenija značajan su izvor vršne energije za elektroenergetski sistem naše zemlje. Obnovom opreme i primenom savremenih tehnoloških rešenja biće obezbeđen stabilniji rad sistema i veća raspoloživost agregata u narednih bar 30 godina. Očekujem maksimalnu posvećenost svih partnera u ovom veoma složenom i značajnom energetskom projektu kako bi se realizovao dinamički plan i izbegli bilo kakvi dodatni troškovi - rekao je Živković na sastanku sa izvođačima i glavnim podizvođačima radova u Surdulici.



Obnova predviđa rekonstrukciju i modernizaciju svih agregata, pomoćnih sistema i hidromašinske opreme.

Živković je naglasio da se samo kroz kontinuirana ulaganja unapređuje pouzdanost elektroenergetskog sistema.

- Zahvaljujući već završenim revitalizacijama reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta“, kao i HE „Đerdap 1“ i „Zvornik“, hidrosektor EPS danas je snažniji za 172 MW. To je rezultat dugoročnog i odgovornog investicionog ciklusa koji ćemo nastaviti i u narednom periodu, jer su moderni i pouzdani proizvodni kapaciteti ključ energetske stabilnosti Srbije - rekao je generalni direktor EPS.

Sastanku i obilasku „Vlasinskih“ HE prisustvovali su i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Delegacije Evropske Unije u Srbiji.

Ukupna vrednost projekta iznosi 109,7 miliona evra, a finansiranje se realizuje kroz kredit EBRD u iznosu od 67 miliona evra, Evropska unija je obezbedila bespovratna sredstva u iznosu od 15,43 miliona evra preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), dok preostala sredstva od 27,26 miliona evra obezbeđuje EPS.