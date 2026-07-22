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Građani Srbije od danas imaju na raspolaganju Radoslava, digitalnog asistenta, za socijalnu zaštitu, inovativni alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji omogućava lakši pristup informacijama o pravima i postupcima za ostvarivanje novčanih davanja iz sistema socijalne zaštite.

Ovaj alat građanima pruža pouzdane, tačne i pravovremene informacije o pet ključnih novčanih davanja iz sistema socijalne zaštite: novčanoj socijalnoj pomoći, dečijem dodatku, dodatku za pomoć i negu drugog lica, uvećanom dodatku za pomoć i negu drugog lica i posebnoj novčanoj naknadi.

Radoslav je dostupan na sajtovima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Digitalni asistent razvijen je u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Da kliknemo sa građanima", koji sprovode UNICEF, UNDP i FAO uz finansijsku podršku Fonda UN za Ciljeve održivog razvoja, a u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, i Kancelarijom za IT i eUpravu.

Dr Mihailo Jovanović, Milica Đurđević Stamenkovski, Jelena Žarić Kovačević i Karol Vinjo Foto: Marina Jančević

Pristup jasnim i pouzdanim informacijama predstavlja prvi korak ka ostvarivanju prava. Digitalni asistent građanima pruža odgovore na pitanja da li ispunjavaju uslove za određeno pravo, koja dokumentacija im je potrebna i na koji način mogu da podnesu zahtev. Svi odgovori zasnovani su na važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije iz oblasti socijalne zaštite.

Asistent je dostupan na srpskom jeziku, 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Brzi odgovori za pet ključnih socijalnih davanja

Razvoj digitalnog asistenta deo je nastojanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da sistem socijalne zaštite bude pristupačniji, efikasniji i više usmeren na potrebe korisnika.

- Najveći izazov za mnoge građane nisu sama prava, već administrativne barijere i nedostatak pravih informacija. "Radoslav" je stvoren da te prepreke ukloni, da građane pripremi za svaki naredni korak i pomogne im da pred nadležne institucije dođu informisani, bez nepotrebnih nedoumica i vraćanja zbog dokumentacije. U vremenu kada su građani izloženi velikom broju neproverenih informacija na različitim platformama, važno je da imaju mesto na kome će dobiti brz, pouzdan i tačan odgovor. "Radoslav" će biti most između građana i institucija, smanjiti gužve ispred šaltera, rasteretiti telefonske linije i omogućiti efikasniju komunikaciju sa ministarstvima i centrima za socijalni rad - istakla je na promociji Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju podržava inicijative koje porodicama olakšavaju pristup informacijama i uslugama namenjenim njihovoj dobrobiti.

- Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je među prvim institucijama koja je prošle godine, odmah po usvajanju Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, na svom sajtu pokrenula digitalnog asistenta kako bi građani na vreme bili u potpunosti informisani i efikasnije ostvarili prava. Danas činimo korak dalje - osim informacija o socijalnim davanjima i korišćenju Alimentacionog fonda, novi asistent daje korisnicima podatke o dečijem dodatku kao važnom vidu podrške najugroženijim porodicama i deci. Ovim poduhvatom pokazujemo da nam je cilj da tehnologije budu u službi građana, roditelja, dece i porodica, a institucije dostupne u svakom momentu i sa bilo kojeg mesta u Srbiji - rekla je Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju.

Podrška porodicama dostupna sa bilo kog mesta u Srbiji

Uvođenje digitalnog asistenta deo je šireg procesa digitalne transformacije javnih usluga u Srbiji, sa ciljem da one budu dostupnije, efikasnije i usmerenije na potrebe građana.

- Digitalni asistent Radoslav već je peti AI asistent na čijem je razvoju radila Kancelarija za IT i eUpravu i predstavlja još jedan važan korak u primeni veštačke inteligencije u javnoj upravi. Namenjen je unapređenju komunikacije građana sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, čije se ključne prednosti ogledaju u stalnoj dostupnosti informacijama, bržem i jednostavnijem pristupu uslugama i personalizovanoj podršci. Posebno je značajno istaći da je ovaj digitalni asistent razvijen na sopstvenoj infrastrukturi Kancelarije za IT i eUpravu u Državnom data centru u Kragujevcu, čime obezbeđujemo visok nivo bezbednosti, pouzdanosti i potpune kontrole nad sistemom. Da građani imaju stvarnu potrebu za ovakvim vidom komunikacije potvrđuje i naš AI digitalni asistent na Portalu eUprava, koji danas obrađuje na više od 45.000 upita mesečno, i taj broj kontinuirano raste - istakao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović.

Kao jedan od partnera u razvoju digitalnog asistenta, UNICEF podržava primenu digitalnih inovacija koje pomažu porodicama da lakše dođu do informacija, usluga i podrške koje su im potrebne za ostvarivanje svojih prava.

Digitalni asistent nije zamena za socijalne radnike

- Svaka porodica treba da ima pristup informacijama, uslugama i podršci koje su joj potrebne za ostvarivanje prava svoje dece. To je posebno važno za najugroženije porodice, koje se često suočavaju sa dodatnim preprekama u pristupu sistemima podrške. Ovaj asistent pokazuje kako digitalne inovacije mogu da doprinesu tome da sistem socijalne zaštite bude dostupniji, efikasniji i još više usmeren na potrebe korisnika. Naš zajednički cilj je da svako dete i svaka porodica mogu da ostvare prava koja im pripadaju i dobiju podršku onda kada im je najpotrebnija - rekla je Karol Vinjo, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji.

Digitalni asistent nije zamena za socijalne radnike, već njihov saradnik. Omogućava zaposlenima u centrima za socijalni rad da više vremena posvete složenijim slučajevima koji zahtevaju individualnu procenu i neposrednu podršku. Kada je korisnicima potrebna dodatna pomoć ili obraćanje nadležnim institucijama, digitalni asistent ih upućuje na odgovarajuće službe i stručna lica.