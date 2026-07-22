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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio ekološko-obrazovni kamp "Koreni koji traju" za decu i mlade iz dijaspore i regiona, koji se održava u Bogatiću.

Svečanom otvaranju je prisustvovao i pomoćnik predsednika opštine Bogatić Ivan Ostojić, kao i predsednica udruženja “Kraguji” Jelena Radenković.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da nije slučajno što se kamp održava u srcu Mačve, u Bogatiću, i dodao da je to deo Srbije koji na najlepši način spaja prirodu, tradiciju i znanje.

Kroz ovaj kamp naši najmlađi sunarodnici iz sveta će imati priliku da upoznaju bogatstvo naših geotermalnih izvora, da obiđu Specijalni rezervat prirode Zasavicu, da uče o očuvanju životne sredine, ali i da otkriju koliko je Srbija lepa, raznovrsna i bogata, rekao je ministar Milićević.

Foto: Marija Blagojević

Mnogi ne znaju da se upravo u Zasavici proizvodi magareći sir, koji se smatra najskupljim sirom na svetu, rekao je ministar Milićević i dodao da je Zasavica poznata i po nečemu što je još važnije - ovde su se posle više od jednog veka u prirodu vratili dabrovi i ponovo grade svoje domove.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je to dokaz da priroda ume da uzvrati kada je čuvamo i poštujemo.

Nakon svečanog otvaranja, ministar Milićević je zajedno sa decom učestvovao u simboličnoj akciji ispisivanja ekoloških poruka koje su postavljene u Gradskom parku kao zajednička poruka o važnosti očuvanja prirode i odgovornog odnosa prema životnoj sredini.

Pored upoznavanja prirodnih bogatstava Srbije upoznaćete jedni druge, rekao je ministar Milićević i dodao da su kampovi prilika da se steknu nova prijateljstva iz Srbije, Republike Srpske i brojnih evropskih zemalja: da se razmenjuju iskustva.

Važno je učiti jedni od drugih, rekao je ministar Milićević i dodao da se tako otkriva koliko nas toga povezuje, bez obzira na to gde živimo.

1/8 Vidi galeriju Ministar Milićević otvorio tematski kamp u Bogatiću Foto: Marija Blagojević

Ministar Đorđe Milićević je istakao da nije slučajno što kamp nosi naziv “Koreni koji traju” i dodao da koreni nisu nešto što nas samo vraća u prošlost.

Oni nam daju snagu da sigurno koračamo u budućnost, rekao je ministar Milićević i dodao da dete koje zna svoj jezik, svoju kulturu i svoje poreklo, lakše će razumeti i poštovati druge, ali će uvek znati kome pripada.

Uveren sam da ćete iz Bogatića poneti mnogo više od lepih uspomena. Ponećete nova znanja, nova prijateljstva i osećaj da Srbija misli na vas, da brine o vama i da će, ma gde živeli, uvek biti vaša kuća, zaključio je ministar Milićević.