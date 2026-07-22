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Za većinu je Dunav mesto za odmor tokom letnjih dana, ali za kapetana Stefana Arsenijevića on je već gotovo dve decenije radno mesto i životni put.

Sa samo 36 godina, više od deset godina je kapetan tankera dugog 110 metara, a gotovo polovinu života proveo je ploveći najdužom evropskom rekom – od Nemačke do Crnog mora.

Po završetku Brodarske škole u Beogradu odmah se ukrcao na brod. Prvo zapovedništvo i prva ljubav bila je "Lena", na kojoj je, kako kaže, naučio sve tajne ovog poziva. Danas upravlja tankerom nosivosti 2.500 tona i šest meseci godišnje provodi na vodi.

- Smene su nam mesec dana na brodu, a potom mesec dana kod kuće. Što se Dunava tiče, mislim da je najlepši kroz Đerdapsku klisuru, gde je na jednom mestu i najdublji, i najširi, ali i najlepši - ističe Arsenijević.

1/7 Vidi galeriju Kapetan broda Stefan Arsenijević Foto: Printscreen RTS

Iako plovidba mnogima deluje mirno, svakodnevica rečnih kapetana često donosi nepredvidive situacije. Plovi se i po gustoj magli, nevremenu, noću i danju, a dešava se i da na reci sretnu prave avanturiste.

- Sećam se grupe tinejdžera koji su sa 16 godina iz Frankfurta krenuli ka Crnom moru u čamcu dugom tri metra. Nama, koji smo stalno na vodi, to deluje kao prava ludost, ali su na kraju uspešno stigli - priseća se kapetan.

Foto: Printscreen RTS

Iskustva sa reke redovno deli na društvenim mrežama, a kada je brod usidren ili čeka utovar, paluba postaje mesto za odmor i druženje posade. Posebno mesto ima i tradicionalno "krštenje" novih članova posade.

- Pripravnici koji prvi put dođu na brod prolaze kroz takozvano krštenje. Ispod prvog mosta ili u brodskoj prevodnici uzima se kofa dunavske vode koja im se sipa na glavu, a potom dobijaju i nadimak. To je, pre svega, način da se očeliče za ono što ih čeka na reci - objašnjava Arsenijević.

I kada nije na dužnosti, vreme provodi pored Dunava. Kako kaže, ljubav prema reci ne prestaje onog trenutka kada se brod usidri.