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Ono što je proživeo Ljubiša Karović tokom leta iz Soluna za Minhen, nikome ne bi trebalo da se desi. Potpuno neočekivano, prošao je kroz pravu golgotu i bio nadomak užasne smrti, pošto je umalo ispao iz aviona.

Srećom, drama je okončana bez ozbiljnih posledica po život, ali sa težim telesnim povredama od kojih bi trebalo, posle određenog vremena, u potpunosti da se oporavi. Bar od onih fizičkih.

Naravno, od Srbina se očekuje da, čim bude bio u stanju, pokrene sudski proces protiv odgovornih, a njegov advokat Vasilis Cijaras u razgovoru otkrio je u kakvom je stanju Ljubiša.

1/4 Vidi galeriju Snimci iz aviona Rajanera u kome je povređen Srbin nakon pucanja prozora tokom leta Foto: Printskrin, Printscreen/BBC Star Channel

- Moj klijent nosi kragnu, ima povrede preko celog tela. Doktori su mu rekli da je obavezno da je nosi najmanje šest nedelja. Posle tih šest nedelja, mora da se vrati u bolnicu da proveri da li će mu biti potrebna operacija ili nešto slično tome. Dok ne budemo imali celu sliku o celom slučaju, ne mogu da govorim o kompenzaciju. Biće visoka. Siguran da će biti visoka - rekao je Cijaras, pa dodao:

- Život mog klijenta je bio ugrožen. Da nije nosio pojas bio bi mrtav. Pola njegovog tela je dva-tri minuta bila van aviona, tačnije njegove grudi, glava i ruke. I ne samo to.Rajaner je objavio da je laž da je moj klijent bio izvan aviona dva minuta. Ali, danas sam imao kontakt sa advokatom koji zastupa ženu koja je sedela pored mog klijenta. Radi se o gospođi koja nije njegova supruga. Ona je vrlo jasno potvrdila da je moj klijent bio van aviona na dva, tri minuta, da je bio isisan i da su ljudi pokušavali da ga uvuku unutra.

Kada su ljudi konačno uvukli Ljubišu u avion, prizor je bio više nego šokantan, pošto mu je glava izgledala potpuno neprirodno.

- Pošto je bio uvučen u avion, onesvestio se još dva, tri puta. Sve što sam saznao bilo je od njegove žene. Ona je videla sve, jer je sedela blizu. Šokiralo me je kada sam čuo da mi je rekla da je Ljubiši, kada su ga uvukli, glava bila kao sunđer. Bila je naduta i unakažena. Mislili su da je mrtav. Tada su mu masirali lice jer je glava bila puna krvi, posle nekoliko minuta, tek tada se lice vratilo u normalu. To mi je rekla supruga mog klijenta, kao i žena koja je sedela pored njega - poručio je Cijaras.

Uprkos svemu, zastupnik Karovića još uvek ne može da da tačnu cifru kada je u pitanju novčana nadoknada za pretrpljen fizički i psihički bol.

Ljubiša Karović sa ženom Svetlanom Grković Foto: Facebook Prinscreen

- Prvo, sačekaćemo da vidimo sve tehničke izveštaje od strane NTSB (Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja) i našeg tehničara. Videli su avion, ceo pregled je završen pre dva dana, tako da je avion sada slobodan za Rajaner da ga koristi, a za četiri dana doći će ljudi iz Amerike, Evropske unije, francuske kompanije koja je napravila motore, oni će pregledati letelicu i motor. Tek kada budemo imali sve podatke, moći ćemo da pričamo o kompenzaciji - jasan je bio Cijaras.

Za kraj je otkrio gde će biti sprovedena istraga, ali, još uvek nije siguran za lokaciju sudskog procesa.

- Dobra stvar je što se kriminalna istraga obavlja u Solunu. Tužilac će podići optužnicu u Solunu protiv svih odgovornih, a ko je odgovoran otkriće se kasnije, posle istrage. Gde ćemo tražiti kompenzaciju, videćemo ko će biti nadležan. Mada, mislim da će Grčka biti nadležna jer je avion bio u Grčkoj kada se sve to dogodilo. Postoji šansa i da se dogodilo u Severnoj Makedoniji, nisam još siguran, čekamo tačne informacije o tome - zaključio je Cijaras.