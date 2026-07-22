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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predstavila je danas novog AI asistenta "Radoslava" i poručila da "iza ove veštačke inteligencije stoji prirodna pamet".

"Svi mi bili smo u situaciji da nemamo punu informaciju: koje pravo ostvarujemo, da li ga ostvarujemo, na koji način, kome treba da se obratimo. Radoslav je tu da mu se obratite jednostavnim jezikom. Pred njim ne morate da se ustručavate. Ne morate da birate reči, da tražite prave termine, da se stručno izražavate. Možete da ga pitate onako kao što biste pitali nekog svog prijatelja, komšinicu, nekog dobrog poznanika, nekoga ko je vama blizak i drag", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala: