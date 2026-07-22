"Iza ove veštačke inteligencije stoji prirodna pamet!" Đurđević Stamenkovski predstavila Radoslava: On je namenjen svima onima koji žele da saznaju više (video)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predstavila je danas novog AI asistenta "Radoslava" i poručila da "iza ove veštačke inteligencije stoji prirodna pamet".
"Svi mi bili smo u situaciji da nemamo punu informaciju: koje pravo ostvarujemo, da li ga ostvarujemo, na koji način, kome treba da se obratimo. Radoslav je tu da mu se obratite jednostavnim jezikom. Pred njim ne morate da se ustručavate. Ne morate da birate reči, da tražite prave termine, da se stručno izražavate. Možete da ga pitate onako kao što biste pitali nekog svog prijatelja, komšinicu, nekog dobrog poznanika, nekoga ko je vama blizak i drag", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:
"I maločas sam rekla, kroz šalu, 'Ja počinjem da verujem da Radoslav zaista postoji'. Suštinski, on i postoji, zato što je obuhvatio pamet i znanje mnogih ljudi koji su svoje živote posvetili socijalnoj politici, porodičnim vrednostima, demografiji i svim ovim važnim temama na koje možete dobiti odgovore od Radoslava. Mi pozivamo građane da pišu, da pitaju, da se informišu. Biće prilike da Radoslava predstavimo u svakom kutku naše zemlje, jer on nije namenjen samo onima koji su prisutniji na internetu, koji su pismeni na internetu. On je namenjen svima onima koji žele da saznaju više. Napravljen je jednostavno, praktično, da nam pruži odgovor onda kada postoje neke dileme".