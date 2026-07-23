NA OVOM MESTU U SRBIJI JUTROS U 6 IZMERENO JE SAMO 5 STEPENI?! Temperaturni šok u julu! Donedavno smo se kuvali, a sad cvokoćemo!
Jutro u Srbiji osvanulo je pretežno sunčano, ali dosta hladnije za ovo doba godine. Hladni front se spustio na našu zemlju proteklih dana i spustilo je i temperature, te je u pojedinim krajevima Srbije izmereno samo 5 stepeni Celzijusa.
Iako jutro polako odmiče u Sjenici, koja je jutros najhladnije mesto u Srbiji, u 8 časova izmerena je temperatura od samo 7 stepeni.
Kako najavljuje RHMZ, nećemo dugo da uživamo u sunčanim zracima jer nas već posle podne očekuje promenlјivo oblačno vreme, kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom se na severu zemlje. Uveče i tokom noći i u ostalim krajevima Srbije.
Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni Celzijusa.
I leti je najhladnije u Sjenici
Prema podacima RHMZ-a, jutros u 6 sati najniža temperatura izmerena je u Sjenici, odnosno 5 stepena Celzijusovih.
Najtoplije bilo je u Negotinu gde je u 6 časova izmereno 19 stepeni, a zatim u Beogradu sa čitavih 16 stepeni Celzijusa.
Kada je reč o upozorenjima, RHMZ za danas upalio je žuti meteoalarm i to samo u Bačkoj i Banatu zbog jakih grmljavina koje se očekuju u toku dana.
Vreme narednih dana u Srbiji
U petak na severu suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima promenlјivo, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom.
U subotu i u prvom delu dana u nedelјu pretežno sunčano. U nedelјu posle podne na severu Srbije naoblačenje sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koje će se u ponedelјak proširiti i na ostale krajeve. Od 28. jula očekuje se stabilizacija vremena.
Trenutne temperature u Srbiji
Kurir.rs/Blic/RHMZ