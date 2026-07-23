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Jutro u Srbiji osvanulo je pretežno sunčano, ali dosta hladnije za ovo doba godine. Hladni front se spustio na našu zemlju proteklih dana i spustilo je i temperature, te je u pojedinim krajevima Srbije izmereno samo 5 stepeni Celzijusa.

Iako jutro polako odmiče u Sjenici, koja je jutros najhladnije mesto u Srbiji, u 8 časova izmerena je temperatura od samo 7 stepeni. 

Kako najavljuje RHMZ, nećemo dugo da uživamo u sunčanim zracima jer nas već posle podne očekuje promenlјivo oblačno vreme, kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom se na severu zemlje. Uveče i tokom noći i u ostalim krajevima Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i u Vojvodini povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

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Foto: RHMZ Printscreen

I leti je najhladnije u Sjenici

Prema podacima RHMZ-a, jutros u 6 sati najniža temperatura izmerena je u Sjenici, odnosno 5 stepena Celzijusovih.

Najtoplije bilo je u Negotinu gde je u 6 časova izmereno 19 stepeni, a zatim u Beogradu sa čitavih 16 stepeni Celzijusa.

Kada je reč o upozorenjima, RHMZ za danas upalio je žuti meteoalarm i to samo u Bačkoj i Banatu zbog jakih grmljavina koje se očekuju u toku dana.

Vreme narednih dana u Srbiji

U petak na severu suvo, sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima promenlјivo, mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom.

U subotu i u prvom delu dana u nedelјu pretežno sunčano. U nedelјu posle podne na severu Srbije naoblačenje sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koje će se u ponedelјak proširiti i na ostale krajeve. Od 28. jula očekuje se stabilizacija vremena.

Trenutne temperature u Srbiji

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Foto: RHMZ Printscreen

Kurir.rs/Blic/RHMZ

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