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Borba Milice Gutović za nasledstvo njenog oca, legendarnog glumca Milana Laneta Gutovića, ponovo je dospela u žižu javnosti nakon što je glumac Predrag Smiljković izneo tvrdnje da je Lane Gutović, dok je bio u bolnici, izrazio želju da usmeno sastavi testament. Milica Gutović se tim povodom oglasila za "Redakciju", dok je o pravnim aspektima ovakvih slučajeva govorio advokat Predrag Savić.

"Sve mora da bude predmet dokaznog postupka"

Komentarišući šta u ovakvom sporu može predstavljati relevantan dokaz, Savić ističe da sud mora da ceni sve okolnosti, od iskaza svedoka do medicinske dokumentacije i zdravstvenog stanja ostavioca.

- Sve to što ste nabrojali mora da se koristi u dokaznom postupku, u toj parnici koja je u ovom trenutku, zbog iznošenja ličnih i porodičnih stvari, zatvorena za javnost, pa ne znamo šta se tačno događa. Ali sve što ste pomenuli je od značaja - i iskazi ta tri svedoka, jer je usmeni testament izuzetak izuzetaka. U slučaju neposredne smrtne opasnosti, na brodu ili u vojsci, može da se sačini takav testament. Tada tri svedoka saslušaju izjavu ostavioca i, ukoliko dođe do njegove smrti, oni tu izjavu prenose na papir ili je iznose pred sudom, uz sopstveni potpis. Upravo zato je reč o izuzetnoj pravnoj situaciji - rekao je Savić.

On naglašava da se prilikom ocene validnosti testamenta ne može zanemariti zdravstveno stanje osobe koja ga ostavlja.

- Pomenuli ste psihičko i zdravstveno stanje ostavioca. On mora da bude sposoban da shvati značaj svojih dela. Imao sam slučaj koji sam vodio čak 25 godina u Boki Kotorskoj, gde smo dokazali da je sudski overen testament, iako je sačinjen uz prisustvo veštaka neuropsihijatara, bio apsolutno ništav.

Ostavilac je bio teško bolestan, u završnoj fazi karcinoma, i posle dugog sudskog postupka dokazali smo da nije bio sposoban da shvati značaj svojih dela. Testament je poništen i u Crnoj Gori i u Bijeljini, gde je imao imovinu. Dakle, oba testamenta su poništena upravo zato što je, prema nalazu veštaka psihijatara i neuropsihijatara, zbog teške bolesti i narušenog opšteg zdravstvenog stanja bio testamentalno nesposoban - objasnio je advokat.

Foto: Kurir Televizija

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Kada usmeni testament može da bude važeći?

Na pitanje u kojim situacijama usmeni testament uopšte može imati pravnu snagu, Savić kaže da zakon veoma precizno propisuje uslove.

- Usmeni testament može da važi samo u zakonom propisanim okolnostima. Potrebno je da postoje tri svedoka koja će zabeležiti izjavu ostavioca i da je on u tom trenutku bio testamentalno sposoban, odnosno sposoban da shvati značaj svojih dela. Ukoliko je bio teško bolestan, naročito ako se nalazio u terminalnoj fazi maligne bolesti, takvo stanje uglavnom isključuje testamentalnu sposobnost. Govorim na osnovu sudske prakse, ne samo iz jednog predmeta. Imao sam najmanje 5 slučajeva u kojima je veštačenjem utvrđeno da ostavilac nije mogao da shvati značaj svojih postupaka zbog ozbiljno narušenog opšteg zdravstvenog stanja - rekao je Savić.

On dodaje da konačnu reč u ovakvim sporovima imaju isključivo sudski veštaci.

- Ako je neko bio na respiratoru, vrlo je teško pretpostaviti da je mogao da shvati značaj svojih dela. Ali to ne mogu da kažem ni ja, niti bilo ko drugi unapred. To utvrđuju veštaci psihijatri i neuropsihijatri. Danas je dodatni problem što je neuropsihijatara veoma malo, pa u ovakvim postupcima najčešće zajedno veštače psihijatar i neurolog, kako bi dali mišljenje da li je ostavilac u trenutku sačinjavanja testamenta bio sposoban da rasuđuje - zaključio je Savić.

04:21 MOŽE LI SE USMENI TESTAMENT OSPORITI? Advokat Savić objasnio kada je takva poslednja volja pravno važeća: "To je izuzetak izuzetaka" Izvor: Kurir televizija

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