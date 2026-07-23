Očekuje se veći intenzitet saobraćaja pred vikend.
stanje na putevima
NA GRADINI NEMA GUŽVE, ALI SU SE KOLONE NA HORGOŠU OTEGLE UNEDOGLED! Evo kakvo je jutros stanje na graničnim prelazima (FOTO)
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Pred početak vikenda očekuje se povećanje intenziteta saobraćaja na frekventnim putnim pravcima u zemlji, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).
Putnička vozila od jutros se prilikom izlaza iz Srbije zadržavaju oko 20 minuta na graničnom prelazu Gradina.
Gradina
Foto: AMSS Printscreen
Veći broj vozila može se od danas očekivati na auto-putevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima.
Horgoš
Foto: AMSS Printscreen
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata.
Preševo
Foto: AMSS Printscreen
Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Radovi su u toku na brojnim deonicama.
Kurir.rs/Beta
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