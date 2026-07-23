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Pred početak vikenda očekuje se povećanje intenziteta saobraćaja na frekventnim putnim pravcima u zemlji, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

Putnička vozila od jutros se prilikom izlaza iz Srbije zadržavaju oko 20 minuta na graničnom prelazu Gradina.

Gradina

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Foto: AMSS Printscreen

Veći broj vozila može se od danas očekivati na auto-putevima, prilazima većim gradovima, kao i na putevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima.

Horgoš

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Foto: AMSS Printscreen

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju oko četiri sata. 

Preševo

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Foto: AMSS Printscreen

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Radovi su u toku na brojnim deonicama.

Kurir.rs/Beta

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