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Na obali Egejskog mora postoje mesta na kojima priroda nije samo kulisa odmora, već njegov najlepši deo. Miris borova, pogled na tirkizne zalive i mir koji prati svaki korak stvaraju ambijent po kojem je Bodrumprepoznatljiv i zbog kojeg se ubraja među najpoželjnije destinacije za letovanje. Ovde se dani ne mere satima, već trenucima provedenim uz more, dugim večerama na otvorenom i zalascima sunca koji ostaju u sećanju još dugo nakon povratka kući.

Foto: Promo

U takvom okruženju smešten je Selectum Collection Bodrum 5★(ex. Kairaba Imperial) , resort renoviran 2025. godine, čiji su enterijeri i zajednički prostori osveženi kako bi gostima pružili još prijatniji boravak. Okružen borovima i smešten neposredno uz more, hotel uspešno spaja prirodni ambijent, kvalitetnu uslugu i bogat izbor sadržaja. Namenjen je porodicama sa decom, parovima, ali i svima koji žele nekoliko dana potpunog odmora na obali Egejskog mora. Hotel se nalazi oko 18 kilometara od centra Bodruma i približno 53 kilometra od aerodroma.

Kompleks raspolaže sa 377 smeštajnih jedinica, među kojima su standardne, porodične i suite sobe uređene u savremenom stilu i prilagođene udobnom boravku. Prostrani vrtovi, uređene zelene površine i otvoreni prostori stvaraju prijatnu atmosferu i pružaju gostima osećaj mira i privatnosti tokom čitavog odmora.

Foto: Promo

Poseban utisak ostavlja hotelska peščana plaža sa dokom, gde su ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu dostupni bez doplate. Gostima su na raspolaganju i otvoreni bazeni, Spa centar i fitness centar, pružajući brojne mogućnosti za opuštanje i rekreaciju tokom boravka.

Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge, koja obuhvata doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu užinu u glavnom restoranu, uz samoposluživanje i izbor više jela prema hotelskim pravilima. U okviru koncepta uključene su i užine tokom dana na određenim mestima u hotelskom kompleksu, kao i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Pored glavnog restorana, gostima su na raspolaganju tri à la carte restorana, među kojima se izdvajaju Harbour Fish Restaurant, specijalizovan za riblje specijalitete, i Tabla Kebap Turkish Restaurant, sa tradicionalnim jelima turske kuhinje. Ponudu upotpunjuju Lobby Bar, Aquarius Pool Bar, Snack Bar, The Sunset Beach Bar i Select Coffee House, u kojima gosti mogu uživati u osveženju i prijatnoj atmosferi tokom celog dana.

Foto: Promo

Posebna pažnja posvećena je najmlađim gostima, kojima su namenjeni mini klub, dečiji bazen i igralište. Odrasli slobodno vreme mogu ispuniti sportskim aktivnostima, stonim tenisom, mini golfom, tenisom, košarkom, dnevnim i večernjim animacijama ili se opustiti u Spa centru, gde su gostima bez doplate dostupni sauna, tradicionalno tursko kupatilo i fitness centar.

Foto: Promo

Boravak u ovom hotelu pruža odličnu priliku da se upozna i Bodrum – grad poznat po elegantnoj marini, istorijskim znamenitostima, živopisnim ulicama, restoranima uz more i mediteranskoj atmosferi koja ga već godinama svrstava među najprivlačnije destinacije na obali Egejskog mora.

Foto: Promo

Selectum Collection Bodrum 5★(ex. Kairaba Imperial) uspešno spaja prirodne lepote Bodruma, kvalitetnu uslugu i sadržaje prilagođene svim generacijama. Okružen morem i zelenilom, pruža sve što je potrebno za bezbrižan odmor – bilo da ga zamišljate uz zvuk talasa, u hladu borova ili istražujući čari jednog od najlepših gradova turskog Egeja.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel , dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.ba.