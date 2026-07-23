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Iako je rok za zamenu starih papirnih vozačkih dozvola istekao još 2017. godine, hiljade vozača u Srbiji i dalje u novčanicima čuva stare "roze" knjižice. Istraživali smo da li morate ponovo da polažete vozački ako vam je dozvola davno istekla i koje sve kategorije dobijate novom karticom.

Procedura zamene je jednostavna bez obzira na to koliko je vremena prošlo od isteka.

- Propisima nije određen rok u kom se, nakon isteka važnosti vozačke dozvole, može podneti zahtev za izdavanje nove - navode u MUP-u za "Blic", ističući da ne postoji obaveza ponovnog polaganja vozačkog ispita.

Više od 5.000 ljudi u protekle dve godine menjalo "roze" dozvole

Iako su biometrijske vozačke dozvole u obliku plastične kartice uvedene još 2014. godine, a konačni rok za zamenu starih bio jun 2017. godine, mnogi građani Srbije i dalje poseduju stare, papirne "roze" vozačke dozvole. Neki od njih godinama nisu sedali za volan, dok su drugi jednostavno odlagali zamenu.

Podaci MUP-a pokazuju da je ovaj fenomen i dalje masovan.

- Tokom 2025. i 2026. godine, MUP-u je podneto ukupno 5.175 zahteva za zamenu vozačkih dozvola izdatih na starom, papirnom obrascu.

Šta vam je sve potrebno za zamenu stare ili dugo istekle dozvole

Ako spadate u grupu vozača koji menjaju staru papirnu dozvolu ili vam je plastična dozvola odavno istekla, procedura podnošenja zahteva je identična. Sve što treba da uradite jeste da na šalteru nadležne policijske uprave priložite:

- Staru vozačku dozvolu (papirnu ili isteklu biometrijsku);

- Važeću ličnu kartu (na uvid);

- Dokaz o uplaćenim taksama (uplatnica se jednostavno generiše preko portala eUprava);

- Lekarsko uverenje (samo u dva slučaja): Lekarsko uverenjene sme biti starije od šest meseci i prilaže se isključivo ako je prethodna dozvola bila izdata na rok kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, ili ako zahtev podnosi lice starije od 65 godina.

Stara vozačka dozvola Foto: Kurir/SĐP

Napomena: Ako vam je dozvola bila izdata na redovan rok od 10 godina, a mlađi ste od 65 godina, lekarsko uverenje vam nije potrebno, bez obzira na to koliko godina je dozvola bila van važnosti!

Zamena stare dozvole donosi "nove" kategorije

Zanimljiva pogodnost očekuje vozače koji svoju staru papirnu dozvolu menjaju za novu karticu. Naime, stara "B" kategorija u papirnoj dozvoli pokrivala je manji obim vozila u odnosu na današnje standarde Evropske unije.

Prilikom prevođenja na novi obrazac, MUP po automatizmu priznaje i upisuje niz dodatnih potkategorija.

Šta dobijate u novoj dozvoli?

Svim vozačima koji poseduju staru (papirnu) vozačku dozvolu za B kategoriju, u novu karticu se automatski upisuju sledeće kategorije:B, B1, BE, AM, F i M.

To znači da pored automobila (B), automatski dobijate pravo upravljanja lakim četvorociklima i kvadovima (B1), zaprežnim vozilima i prikolicama određenih gabarita (BE), mopedima (AM), traktorima (F) i motokultivatorima (M).

Kurir/ Blic