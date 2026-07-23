Slušaj vest

Gde se sve mogu iskoristiti vaučeri, kolika im je vrednost i kako se prijaviti, za emisiju "Redakcija", govorio je Husein Memić - Ministar turizma i omladine.

- U odnosu na prošlu godinu izmenjena je uredba o vaučerima za subvencionisani odmor u Srbiji. Predsednik je to već najavljivao. Svi penzioneri i naši najstariji sugrađani koji imaju mesečna primanja do 80.000 dinara moći će da konkurišu za vaučere. Ranije je bilo nekoliko kategorija korisnika, ali smo sada odlučili da se fokusiramo na one koji su najviše koristili vaučere - a to su upravo penzioneri. U prethodnim godinama oko 70 odsto korisnika vaučera bili su penzioneri, pa smo želeli da njima i ove godine omogućimo ovu pogodnost - rekao je Memić.

Foto: Kurir Televizija

Vaučeri uskoro u opticaju

Najavio je detalje početka nove podele vaučera za odmor u Srbiji i upozorio građane na veliko interesovanje.

- Verujem da ćemo već danas na Vladi usvojiti novu uredbu. Nakon toga, sledeće nedelje, ugostitelji će imati pet dana da se prijave i uključe u sistem vaučera. Oni već poznaju proceduru, jer vaučeri postoje od 2015. godine. Potrebno je da se prijave putem sajta eTurista, popune potrebne podatke i na taj način uđu u sistem. Očekujemo da već od 3. avgusta počne podela vaučera. Kao i ranijih godina, oni će se preuzimati u poslovnicama Pošte Srbije. Znam da su gužve uvek problem, pa bih apelovao na građane da porane. Iako više nemamo veliki broj različitih kategorija korisnika, interesovanje je ogromno i verujem da će se 30.000 vaučera podeliti već u prvim satima - upozorio je.

S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora u toku, ministarstva rade punom parom. Šta je trenutno prioritet vašeg ministarstva, za Kurir televiziju, Memić je objasnio:

- Prioritet, ne samo našeg ministarstva već i cele Vlade, jeste specijalizovana izložba EXPO koja nas očekuje, ali i svi kapitalni projekti koje realizujemo. Tu su i projekti vezani za mlade - od omladinskih centara do javnih poziva koji su trenutno aktuelni. Pre nekoliko dana doneli smo odluku da novi međunarodni sajam, koji će biti održan krajem februara, bude svojevrsna uvertira za specijalizovanu izložbu EXPO. Pripremamo potpuno novi koncept.

Foto: Građevinska direkcija Srbije

- U pregovorima smo sa jednim velikim partnerom i ne bih još otkrivao detalje dok se sve ne završi, ali intenzivno radimo i verujem da ćemo do kraja godine biti potpuno spremni za EXPO. Želim da pomenem i projekat vezan za sela Srbije. Pripremamo novu nacionalnu platformu, odnosno portal i mobilnu aplikaciju, koja će omogućiti svim posetiocima EXPO-a, ali i turistima iz celog sveta, da lakše upoznaju naša sela. Na toj platformi biće dostupni turistički vodiči, informacije o destinacijama, ali i ponuda domaće gastronomije i proizvoda koje će posetioci moći da poruče, bilo da se nalaze u Beogradu ili bilo gde u svetu. Cilj nam je da malu turističku privredu u našim selima podignemo na najviši mogući nivo - za emisiju "Redakcija", najavio je Memić.

03:06 DRŽAVA DELI 30.000 VAUČERA ZA ODMOR U SRBIJI! Ministar Memić za Kurir TV otkrio ko će imati prednost i kada kreće podela Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs