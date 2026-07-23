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Zahvaljujući brzoj reakciji Milana i Nenada Kobilareva iz Šapca i drugih ljudi na plaži, starija žena koja je izvučena iz mora bez pulsa dobila je priliku za život!

Milan Kobilarev, koji je učestvovao u spsavanju žene na plaži u Nikitiju, oglasio se porukom putem grupe "Grčka info".

Izvlačenje do obale trajalo dva minuta

- Jutros se na plaži u Nikitiju dogodila jedna veoma teška situacija. Jedna starija žena, najverovatnije Grkinja, primećena je kako pluta licem nadole u moru. Od trenutka kada je uočena do izvlačenja na obalu prošlo je oko dva minuta, dok nije poznato koliko je vremena prethodno provela u vodi - navodi Milan.

Nekoliko ljudi sa plaže odmah je reagovalo.

- Brat i ja smo utrčali u more, izvukli je na obalu i započeli reanimaciju. U tom trenutku nije davala znake života, bila je modra i bez pulsa. Nakon kompresija grudnog koša uspeli smo da izbacimo manju količinu vode, posle čega je počela da pokazuje prve znake disanja - prisetio se on.

Pozvali doktorku

U međuvremenu je jedan čovek sa plaže pozvao doktorku iz obližnje ambulante, koja je stigla za svega nekoliko minuta.

- Nastavila je sa pružanjem prve pomoći uz pomoć prisutnih, a ubrzo je stigla i ekipa hitne pomoći koja je ženu, već sa uspostavljenim disanjem, prevezla u bolnicu. I dalje je bila bez svesti kada je odvezena. Želim ovo da podelim pre svega kao podsetnik koliko su brza reakcija prisutnih i pružanje prve pomoći važni u ovakvim situacijama. Nadam se da će se žena potpuno oporaviti - naveo je Milan.

Brojni korisnici pohvalili su njihov potez.

- Bravo za naše ljude koji zlata vrede. U pravom trenutku na pravom mestu. Svaka čast - navodi se u jednom od komentara.