Slušaj vest

Desetogodišnji dečak koji je zadobio teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori prebačen je u Niš avionom Vlade Srbije. Prema najnovijim informacijama, njegovo stanje se stabilizovalo i skinut je sa respiratora, čime su se stvorili uslovi za bezbedan povratak u zemlju, što je i učinjeno juče.

Pomoćnik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doktor Mlađan Golubović otkrio je kakvo je trenutno zdravstveno stanje dečaka povređenog u stravičnoj nesreći koja se dogodila u Crnoj Gori, a prilikom koje je povređeno 16 putnika iz minibusa, uglavnom Nišlija, dok je jedna devojka poginula.

Kako ističe dr Golubović, stanje dečaka je dobro i on se dobro oseća.

- Ovo je prva noć kod nas u našem kliničkom centru, nakon transporta iz Podgorice. Smešten je u jedinici intenzivnog lečenja Dečije hirurške klinike i neke bliže informacije ćemo imati narednih dana o njegovom zdravstvenom stanju - otkriva dr Golubović.

Dodaje da dečak do daljnjeg ostaje u UKC Niš.

- Siguran sam da će i rezultat njegovog lečenja biti dobar, jer znam kakvi stručnjaci se o njemu brinu - zaključio je dr Golubović.

Foto: UKC Niš

Kakvo je stanje ostalih povređenih

Što se tiče stanja ostalih naših sugrađana povređenih u ovoj saobraćajnoj nesreći, polovina njih je već otpuštena na kućno lečenje, a oni sugrađani koji su zahtevali dalje hirurško lečenje, operisani su.

- Dobro se osećaju i ja se nadam da do kraja nedelje će i oni biti upućeni na kućno lečenje - istakao je dr Golubović.

Na pitanje koliko je bio rizičan transport ovih pacijenata, doktor ističe da je sve proteklo u najboljem redu.

Foto: UKC Niš

- Iako je to izuzetno zahtevna operacija bila koja je vođena od strane Ministarstva zdravlja, naših kolega iz Crne Gore i našeg Kliničkog centra, tako da su svi dobro bili usaglašeni, i rezultat je bio dobar. Dečak je kod nas u Nišu i dobro se oseća i u dobrim je rukama naših dečijih anesteziologa i ja se nadam da će i rezultat njegovog lečenja biti uspešan - otkriva.

Veruje da će svi odrasli sugrađani do kraja nedelje biti na kućnom lečenju, kao i da neće biti problema.

Podsetimo, državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju vraćali su se sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.