Slušaj vest

Korišćenje godišnjeg odmora ne znači da zaposleni treba da dobije manju platu. Pravnik Milan Predojević objasnio je kako se obračunava naknada i zašto ona nekada može biti veća ili manja od trenutne zarade.

Prosečna dnevnica

Predojević je dao odgovor na pitanje da li poslodavac ima pravo da umanji platu zaposlenom zbog korišćenja godišnjeg odmora.

- Ne, on mora da plati punu zaradu. Zapravo, on za vreme godišnjeg odmora vama plaća naknadu zarade, pošto ne radite. Plaća se prosečna dnevnica za svaki dangodišnjeg odmora koji ste ostvarili kod tog poslodavca u poslednjih 12 meseci - objasnio je Predojević u snimku objavljenom na TikTok nalogu "Poslovi Infostud".

Ne propustite Novčanik Šta je regres i ko ima pravo na njega: Poslodavci su u obavezi da vam isplaćuju ovu naknadu

Prekovremeni rad

To znači da, ako ste, recimo, u proteklih 12 meseci imali puno prekovremenog rada, onda će vam naknada zarade tokom godišnjeg biti veća, pošto ste imali veću zaradu tih 12 meseci nego što je trenutna plata, dodao je.

- A ako ste, recimo, nedavno dobili povišicu, onda će vam naknada zarade biti niža, jer ste u prethodnih 12 meseci imali nižu zaradu nego što je sadašnja plata - rekao je Predojević.