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- Svestan sam da je skupo, 950 dinara je kilo - kaže ravnodušno prodavac na pijaci.

I dok kupci u neverici proveravaju da li su dobro čuli cenu, prodavci pravdaju cifre i dodaju: „Pa pogledajte koliko je u prodavnici, prosečno oko 1.300 dinara za kilo...“

Tako je čeri paradajz postao jedno od retkih poljoprivrednih dobara koje je na pijačnim tezgama jeftinije nego u većini supermarketa. Iako tehnički spada u voće, a ne u povrće, to je manje bitno od rekordne cene koju ovi sitni plodovi dostižu na rafovima velikih lanaca.

Čeri skuplji od teletine

U pojedinim trgovinama cena čeri paradajza doseže i neverovatnih 1.800 dinara (oko 15 evra) po kilogramu, što je iznos za koji se u mesarama u Srbiji bez problema može kupiti kilogram kvalitetne teletine.

Foto: Shutterstock

Čeri je uvek imao višu cenu od običnog paradajza, ali iznosi po kojima se prodaje danas teško su objašnjivi. Ipak, stručnjaci i trgovci navode da postoje konkretni razlozi zašto bi ova sorta – posebno ako je domaća - uglavnom trebalo da bude skuplja od klasičnog paradajza.

Zašto je čeri uvek u pakovanju, a na merenje ga nema?

Sigurno ste primetili da se ova sorta u trgovinama izuzetno retko prodaje na merenje (u rinfuzi).

Razlog leži u činjenici da čeri ima karakteristične male plodove i da bi, ukoliko bi se prodavao u rinfuzi gde ga kupci sami prebiraju, propalo i do 30 odsto ukupne količine robe. Zbog toga se prodaje uglavnom u plastičnim pakovanjima od 250 ili 500 grama, što dodatno podiže konačnu cenu po kilogramu.