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Sveštenik Predrag Popović govorio je o tome kako postupci roditelja mogu oblikovati živote dece i pozvao vernike da razmišljaju o nasleđu koje ostavljaju budućim generacijama.

Govorio je o posledicama ljudskih postupaka, odnosu roditelja i dece i poručio da dela jedne generacije mogu ostaviti trag na naredne.

"Njen otac je bio komunista"

- Evo baš sad vraćam se s jutarnje molitve i vidim jednu malu ženu iz moje parohije. Ona je sitna, ima oko metar, dosta je bolesna... Rekao bi čovek: "Jel njen otac, ili deda, gađao kamenjem na Boga". Zapravo, njen otac je bio komunista koji je svojevremeno seo na konja, otišao u manastir Koporin i pucao na crkvu - ispričao je sveštenik i otkrio kakva je tragedija zadesila tu porodicu:

- Prvo dete mu se rodilo sa četiri noge, živelo je svega par godina i umrlo. Drugo dete je ova žena o kojoj ja pričam, koju sam sreo. Ostala deca su poumirala ili su bila teško bolesna, nijedno muško dete nije ostalo da se loza nastavi. Greh mora da se desetkuje, nažalost. Strašna je stvar kada deca ispaštaju zbog naših greha.

"Svako snosi posledice za svoje gluposti"

Sveštenik se u svom obraćanju osvrnuo i na tumačenje Svetog pisma.

- U Svetom pismu se kaže: "Roditelji jedu kiselo grožđe, a deci trnu zubi". A ja vam kažem: Svako će platiti platu, dobiti platu za greh svoj. To se misli na smrt. Znači, više nismo zbog Adama i Eve mi osuđeni na smrt, jer je Hristos vaskrsao za svakog ponaosob. Ali i te kako, bez obzira na to, i te kako mi snosimo posledice svih naših, za sve gluposti - naglasio je otac Predrag i dodao:

- I te kako deca ispaštaju zbog roditelja i isto tako deca dobijaju nagradu zbog roditelja. Zato je važno da, kad već ostavljamo kredit deci, da taj kredit bude u plusu, a ne u minusu.