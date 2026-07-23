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Na društvenim mrežama objavljen je snimak dvojice mladića za koje se sumnja da su proveravali da li su parkirani automobili ostali otključani. Građanima se savetuje dodatni oprez i da vozila uvek zaključavaju, čak i kada ih napuštaju na nekoliko minuta.

Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljeno je upozorenje građanima nakon što je jedna čitateljka prijavila da je primetila dvojicu mladića koji su, kako tvrdi, obilazili parkirana vozila i proveravali da li je neko od njih ostao otključan.

Kako je navedeno u objavi, događaj se odigrao na parkingu iza kafe bara Kerber, u Ulici Svetozara Markovića u Podgorici, a slučaj je odmah prijavljen policiji.

- Snimak nije najbolji, jer sam tek kada sam ih primetila otišla po telefon. Dok sam počela da snimam, već su se udaljavali", navela je čitateljka čiju je poruku prenela Instagram stranica "Podgorički vremeplov".

Administratori stranice iskoristili su priliku da upozore građane da budu posebno oprezni.

- Bez obzira na to da li se zadržavate kratko ili duže, uvek zaključajte vozilo i ne ostavljajte vredne stvari na vidnom mestu", poručili su u objavi.

Foto: Shutterstock

Iako nije poznato da li je tom prilikom došlo do krađe ili obijanja automobila, ovakvi slučajevi predstavljaju podsetnik da lopovi često koriste trenutak nepažnje vlasnika vozila. Dovoljno je da automobil ostane otključan svega nekoliko minuta kako bi iz njega nestali novac, dokumenta, mobilni telefon ili druge vredne stvari.

Tokom letnjih meseci policija širom regiona redovno upozorava vozače da budu posebno oprezni. Zbog većeg broja putovanja, odmora i gužvi na parkiralištima, lopovi češće obilaze parkirane automobile u potrazi za lakim plenom. Meta nisu samo vozila ostavljena preko noći, već i ona parkirana ispred prodavnica, plaža, kafića ili tržnih centara.

Kako da zaštitite svoje vozilo? Uvek zaključajte automobil, čak i ako ga napuštate na svega nekoliko minuta.

Ne ostavljajte novac, torbe, telefone, dokumenta ili druge vrednosti na vidljivom mestu.

Proverite da li su sva vrata i prozori zatvoreni pre nego što se udaljite.

Kada je moguće, parkirajte na osvetljenim mestima ili na parkingu koji je pod video-nadzorom.

Ako primetite sumnjivo ponašanje osoba koje obilaze parkirana vozila, o tome odmah obavestite policiju i ne pokušavajte sami da ih zaustavite.