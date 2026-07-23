Gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, najavio je da će đačka pomoć od 20.000 dinara biti isplaćena do kraja septembra.
Društvo
Šapić otkrio do kada će roditeljima biti isplaćeno 20.000 dinara: Ovo su tačni datumi za đačku pomoć
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Đačka pomoć biće isplaćena svim roditeljima do kraja septembra, najavio je na današnjoj konferenciji gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
- Negde nije legla uplata, ali do kraja septembra biće svima isplaćena đačka pomoć. Ni od čega se nije odustalo - naglasio je Aleksandar Šapić na redovnoj pres konferenciji i dodao:
- Negde nije legla prva rata u zavisnosti od škola. Znači, sad ćemo podvući liniju: da svi dobiju do 1. septembra 10.000 dinara, a da u toku septembra se isplati do kraja svih 20.000 dinara - rekao je Šapić.
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