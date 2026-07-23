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Đačka pomoć biće isplaćena svim roditeljima do kraja septembra, najavio je na današnjoj konferenciji gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

- Negde nije legla uplata, ali do kraja septembra biće svima isplaćena đačka pomoć. Ni od čega se nije odustalo - naglasio je Aleksandar Šapić na redovnoj pres konferenciji i dodao: