Slušaj vest

Kada pomenemo olimpijske pobede najčešće mislimo na one koje se ostvaruju na sportskim terenima. Međutim, postoje i one koje se zaslužuju godinama učenja, istraživanja i posvećenosti nauci. Upravo takve pobede ovog leta ostvarili su mladi matematičari, fizičari i hemičari iz Srbije, osvojivši čak 14 medalja i jednu pohvalnicu na Međunarodnim olimpijadama iz fizike, hemije i matematike održanim u Kolumbiji, Uzbekistanu i Kini.

Njihov izuzetan uspeh još jednom potvrđuje da Srbija ima talentovane mlade ljude koji mogu ravnopravno da se nadmeću sa najboljima na svetu. Iza svakog odličja nalaze se godine posvećenog rada, podrška profesora i mentora, ali i partnera koji veruju da ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u budućnost. Među njima je i kompanija NIS, koja već godinama kroz program „Energija znanja” podržava učešće najboljih učenika Srbije na njihovom putu do najsjajnijih odličja.

Fizičari među svetskom elitom

Foto: Promo

Na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, održanoj u Kolumbiji, reprezentacija Srbije osvojila je pet medalja i još jednom potvrdila da pripada samom vrhu svetske naučne scene.

Srebrne medalje osvojili su učenici Matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković, Luka Smiljanić i Nikola Kočović, dok su bronzana odličja pripala Stefanu Sekuliću Derdovskom iz Matematičke gimnazije i Veljku Adžiću iz Računarske gimnazije u Beogradu. Tim su predvodili dr Vladimir Marković i dr Imre Gut.

Srebrni Nikola Kočović istakao je da je za njega Olimpijada bila divno iskustvo koje će pamtiti još dugo:

“Olimpijada je za mene, pre svega, fenomenalna mogućnost da upoznam ljude koji imaju slična interesovanja kao ja, da otputujem u delove sveta u koje generalno ne bih. Naravno, tu je i akademski izazov, učešće na verovatno najprestižnijem takmičenju iz fizike”, naveo je Nikola Kočović.

Foto: Promo

Među mladim olimpijcima posebno se izdvaja ime Andreja Drobnjakovića. Iako je još srednjoškolac, već je ostvario rezultate kojima se mogu pohvaliti retki mladi naučnici u svetu. Za Andreja je ovo bila šesta medalja sa najvećih međunarodnih takmičenja iz fizike - tri evropska zlata i tri svetska srebra, čime je svoju srednjoškolsku karijeru svrstao među najuspešnije u istoriji srpske fizike.

„Olimpijada je bila izuzetno zahtevna, što našem uspehu daje još veći značaj. Upoznali smo vršnjake iz više od 90 zemalja i stekli iskustva koja ćemo zauvek pamtiti”, rekao je Andrej Drobnjaković.

Foto: Promo

Novi uspesi i na Olimpijadi iz hemije

Da vrhunski rezultati nisu slučajnost, Andrej je potvrdio samo nekoliko dana kasnije na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Taškentu, gde je takođe branio boje Srbije i osvojio srebrnu medalju.

Uspeh srpskog tima upotpunili su Filip Kilibarda iz Matematičke gimnazije i Marko Branković iz Gimnazije „Bora Stanković” u Nišu, koji su osvojili bronzane medalje, dok je Irina Alimpijević, učenica Matematičke gimnazije, nagrađena pohvalnicom. Reprezentaciju Srbije predvodili su prof. dr Dušan Sladić i dr Dušan Malenov sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

„Test je bio znatno teži nego prošle godine, ali smo uprkos tome ostvarili odličan rezultat. Pored takmičenja, imali smo priliku da upoznamo najbolje mlade hemičare sveta i iz prve ruke doživimo uzbekistansko gostoprimstvo”, rekao je Andrej.

Za njega, kao višestrukog osvajača medalja i jednog od najuspešnijih srpskih srednjoškolaca u istoriji međunarodnih takmičenja iz fizike i hemije, najveća vrednost takmičenja nije u medaljama, već u prilici da predstavlja svoju zemlju.

„Predstavljati Srbiju i Matematičku gimnaziju svih ovih godina bila je velika čast”, kaže Andrej, koji planira da i u budućnosti ostane jednako posvećen nauci kao što je bio tokom dosadašnjeg školovanja.

Matematičari sa zlatom

Niz izuzetnih rezultata srpskih olimpijaca nastavljen je i na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju, gde je svih šest članova reprezentacije Srbije osvojilo medalje.

Foto: Promo

U konkurenciji predstavnika oko 120 zemalja i regiona, zlatnu medalju osvojio je Stefan Šebez, srebrne Petar Banović i Nina Šušić, dok su bronzana odličja pripala Jegoru Gramatčikovu, Pavlu Damjanoviću i Vanji Jelovac. Svi članovi tima Srbije su učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. Reprezentaciju su predvodili Miljan Knežević sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Teodor von Burg, profesor Matematičke gimnazije čije je ime zlatnim slovima ispisano na večitoj listi, tzv. Hall of Fame, najboljih takmičara u istoriji Međunarodnih olimpijada iz matematike, a koji u stilu pravog “selektora” ističe:

Foto: Promo

“Zadaci su bili lepi. Tim je pokazao odlično znanje u oblati geometrije, ali funkcionalne jednačine su oblast na kojoj moramo više raditi u narednom periodu”, kaže von Burg.

Rezultati ostvareni u Šangaju još jednom su pokazali da učenici iz Srbije uspešno stoje rame uz rame sa najboljim mladim matematičarima sveta.

Iza svake medalje su godine rada

Za profesore koji godinama pripremaju učenike za najprestižnija svetska takmičenja, osvojene medalje predstavljaju potvrdu zajedničkog rada, posvećenosti i istrajnosti.

„Naši đaci su se veoma dobro pokazali u izuzetno jakoj konkurenciji, suočeni sa velikim brojem složenih zadataka. Njihovi uspesi rezultat su talenta, velikog rada i ozbiljnih priprema na Hemijskom fakultetu u Beogradu”, istakao je doc. dr Dušan Malenov, zahvalivši se Srpskom hemijskom društvu i svim kolegama koji su učestvovali u pripremi tima najboljih hemičara, kao i kompaniji NIS na dugogodišnjoj podršci.

“Međunarodna olimpijada iz fizike predstavlja jedinstvenu priliku da se na jednom mestu okupe najbolji mladi fizičari iz celog sveta, da se upoznaju, druže i razmenjuju iskustva. Upravo ta kulturološka povezanost učenika različitih jezika, običaja i sredina predstavlja jednu od najvećih vrednosti međunarodnih olimpijada. Za nekoliko dana među učesnicima se stvaraju prijateljstva koja često traju mnogo duže od samog takmičenja”, ističe prof. dr Vladimir Marković, lider reprezentacije Srbije na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike koji je dodao da posebnu zahvalnost duguje kompaniji NIS čija podrška, kako navodi, nije samo ulaganje u jedan odlazak ili jedan rezultat, već ulaganje u mlade ljude koji će u budućnosti predstavljati srpsku nauku i obrazovanje.

Uspeh ovih mladih ljudi još jednom potvrđuje da ulaganje u obrazovanje i nauku donosi rezultate koji prevazilaze granice učionica, formula i laboratorija.

Vođena upravo tom idejom, kompanija NIS već godinama kroz program „Energija znanja” podržava Društvo matematičara Srbije, Društvo fizičara Srbije i Srpsko hemijsko društvo, omogućavajući tako najboljim učenicima da predstavljaju Srbiju na najvišem nivou.

„Podrška kompanije NIS mladim matematičarima izuzetno je značajna jer je usmerena na podsticanje najtalentovanijih takmičara da postižu što bolje rezultate i predstavljaju našu zemlju na najbolji način. Zahvalni smo kompaniji NIS na dosadašnjoj saradnji i verujemo da će ona biti nastavljena i u godinama koje dolaze”, rekao je predsednik Društva matematičara Srbije, prof. dr Miroslav Marić.