"Prijatelj doneo paprike iz Makedonije, a struja je uključena u cenu!" Vlasniku stigla alarmantna poruka zbog čudnog mirisa iz apartmana, usledio potpuni obrt
Jedna naizgled obična poruka pretvorila se u neobičnu priču iz turističkog apartmana. Kada je čovek koji se bavi turizmom dobio upozorenje da se gosti danima ne pojavljuju, a iz smeštaja se oseća neobičan miris, usledilo je objašnjenje koje niko nije očekivao.
Ovu priču je na Tiktoku podelio čovek koji se bavi turizmom, a sve je počelo porukom koju je dobio od saradnika sa terena. Zbog zabrinutosti komšija i informacije da se gosti danima ne pojavljuju iz apartmana, usledila je provera.
"Oseća se jak miris"
Poruka je glasila:
"Zdravo Andrija, jel možeš da proveriš svoje putnike iz apartmana 206. Niko ih nije video od dolaska, klima konstantno radi, a iz susednog apartmana kažu da se oseća neki jak miris."
Andrija je odmah reagovao i kontaktirao goste:
"Dobar dan, samo da proverim da li je sve u redu. Predstavnik naše agencije kaže da vas već tri dana nije video. Da li vam nešto treba?"
"Spremamo ajvar"
Potom je usledio neočekivan odgovor:
"Sve je u redu. Ne treba ništa, spremamo ajvar pa nismo ni izlazili."
Usledilo je novo pitanje:
"Spremate ajvar?"
Gosti su zatim objasnili da su paprike dobili od prijatelja iz Makedonije.
"Struja je uključena u cenu"
"Prijatelj nam je iz Makedonije doneo paprike, jeftinije su. A i struja je uključena u cenu apartmana, pa smo rešili da ovde završimo ajvar", odgovorili su mu gosti.
Ova priča pojedine je šokirala, a mnoge je i nasmejala.
"Ovo nije usamljen slučaj"
- Jesu li bar bili pošteni i dali malo ajvara? - upitala je jedna korisnica.
Druga je dodala da ovo nije usamljen slučaj.
- Ne čudim se. Radila sam ranije kao sobarica u hotelu, gosti su u kuvalima za vodu kuvali čarape i donji veš - napisala je ona.