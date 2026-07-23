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Jedna naizgled obična poruka pretvorila se u neobičnu priču iz turističkog apartmana. Kada je čovek koji se bavi turizmom dobio upozorenje da se gosti danima ne pojavljuju, a iz smeštaja se oseća neobičan miris, usledilo je objašnjenje koje niko nije očekivao.

Ovu priču je na Tiktoku podelio čovek koji se bavi turizmom, a sve je počelo porukom koju je dobio od saradnika sa terena. Zbog zabrinutosti komšija i informacije da se gosti danima ne pojavljuju iz apartmana, usledila je provera.

"Oseća se jak miris"

Poruka je glasila:

"Zdravo Andrija, jel možeš da proveriš svoje putnike iz apartmana 206. Niko ih nije video od dolaska, klima konstantno radi, a iz susednog apartmana kažu da se oseća neki jak miris."

Andrija je odmah reagovao i kontaktirao goste:

"Dobar dan, samo da proverim da li je sve u redu. Predstavnik naše agencije kaže da vas već tri dana nije video. Da li vam nešto treba?"

"Spremamo ajvar"

Potom je usledio neočekivan odgovor:

"Sve je u redu. Ne treba ništa, spremamo ajvar pa nismo ni izlazili."

Usledilo je novo pitanje:

"Spremate ajvar?"

Turisti spremali ajvar u smeštaju Foto: Kurir Televizija

Gosti su zatim objasnili da su paprike dobili od prijatelja iz Makedonije.

"Struja je uključena u cenu"

"Prijatelj nam je iz Makedonije doneo paprike, jeftinije su. A i struja je uključena u cenu apartmana, pa smo rešili da ovde završimo ajvar", odgovorili su mu gosti.

Ova priča pojedine je šokirala, a mnoge je i nasmejala.

"Ovo nije usamljen slučaj"

- Jesu li bar bili pošteni i dali malo ajvara? - upitala je jedna korisnica.

Druga je dodala da ovo nije usamljen slučaj.

- Ne čudim se. Radila sam ranije kao sobarica u hotelu, gosti su u kuvalima za vodu kuvali čarape i donji veš - napisala je ona.