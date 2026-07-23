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Tokom nevremena koje je pre nekoliko dana užički kraj, došlo je do udara groma u porodičnu kuću Dušana Lazića iz sela Bisoka što je izazvalo veliki požar. Njihov dom potpuno je izgoreo i sve što su stvarali nestalo je za nekoliko minuta.

- Prvo su se prozori stresli pa vrata, čula grmljavina. U prvom trenutku ništa nije ulazovalo da se nešto dogodilo. Samo sam u jednom trenutku primetio neki sjaj, kad sam izašao napolje viddeo sam da gori krov. Pokušao sam nešto da ugasim, pozvao sam vatrogasce. Oni su došli brzo, ali štete ja ogromna. Prvo imam plan da ukrovim, pa da vidim šta ćemo i kako ćemo dalje - kaže Dušan.

Predstavnici grada Užica obišli su porodicu Lazić i obećali podršku i ponoć u skaldu sa mogućnostima.

- Materijalna šteta je zasita velika, nije bilo povređenih što je najvažnije. Na teren smo izašli prvenstveno kao ljudi, da im pružimo podršku, ali i da razmotrimo kako im grad može pomoćži da lakše saniraju ogromnu štetu. Tu smo da uputimo porodicu kako mogu da se obrate gradskoj upravi i kako mi možemo konkretno da pomognemo - poručili su predstcanici grada Užica.