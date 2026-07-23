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Poslednjih dana troje kupača u Kaštelanskom zalivu u Hrvatskoj doživelo je neuobičajen susret. Naime, ugrizla ih je morska kornjača – glavata želva.

Stručnjaci ističu da je takvo ponašanje kod ove zaštićene morske vrste veoma retko. Razloga za paniku nema, ali pozivaju na oprez.

Prema rečima očevidaca, glavata želva je iznenada, bez ikakvog očiglednog povoda, ugrizla troje kupača u Kaštelanskom zalivu.

Jezive povrede u plićaku: Polomljeni prsti i otvorene rane

- Potvrđeno je da je reč o ugrizu morske kornjače. Sve se dogodilo na području plaža u Kaštel Lukšiću, a povređene su dve odrasle osobe i jedno maloletno lice. Dve osobe zadobile su površinske povrede, dok je treća imala prelom prstiju šake i otvorenu ranu glutealnog mišića - opisala je povrede dr Antonija Žanić, rukovodilac ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Kaštel Starom.

Stručnjaci naglašavaju da nema razloga za uzbunu. Glavata želva nije agresivna životinja i uglavnom izbegava kontakt sa ljudima. Ipak, ukoliko se oseti ugroženom, može da ugrize. U ovom slučaju pretpostavlja se da je reč o polno zrelom mužjaku koji je čekao ženku.

- Moguće je da se radilo o polno zrelom mužjaku koji je ispred plaže čekao ženku. Tokom sezone parenja mužjaci prvi dolaze u blizinu plaža na kojima se nalaze gnezda, a nakon parenja ženka izlazi iz mora i polaže jaja u gnezdo - objasnio je Draško Holcer, muzejski savetnik u Zoološkom odeljenju Hrvatskog prirodnjačkog muzeja.

Njihovo prirodno stanište je severni Jadran, gde odrastaju, hrane se i prezimljavaju. Glavata želva jedina je morska kornjača koja stalno boravi u Jadranskom moru.

Glavate želva Foto: bcampbell65/Shutterstock

- U Jadranu beležimo porast broja gnezda. Tako smo prošle godine zabeležili dva gnezda na Korčuli, što ukazuje na oporavak ove vrste - rekao je Holcer.

- Na području Kaštelanskog zaliva nemamo otrovnih morskih životinja, osim ribe pauk. Svaku povredu nastalu u moru treba pregledati u službi hitne medicinske pomoći - poručila je Žanić.

Strogo zaštićena morska kornjača

Glavata želva je strogo zaštićena vrsta i važan deo jadranskog ekosistema. Stručnjaci ističu da su ovakvi incidenti izuzetno retki i da je najbolji način za bezbedan susret sa morskom kornjačom da se održi bezbedna udaljenost i životinji omogući da nastavi svojim putem.

Karin Špih iz Centra za oporavak morskih kornjača Akvarijuma Pula kaže da je ovakvo ponašanje glavatih, ali i drugih morskih kornjača, veoma neuobičajeno.

- Moguće je da je na površini tražila neku bovu. One se hrane na morskom dnu, jedu školjke, morske ježeve, morske krastavce i rakove. Ponekad pojedu i meduzu, pa je možda zato izašla ka površini, ali čovek ne liči na meduzu - naglasila je.

Dodala je da je reč o izolovanom slučaju.

- Želva ima kljun, a ne zube, ali njen ugriz je veoma snažan. Ako pokušate da povučete ruku, ona će još jače stisnuti. Čovek bi trebalo da pokuša da ostane opušten, iako to nije lako jer je ugriz veoma bolan - rekla je.

Glavatoj želvi odgovara topla voda

Špih je objasnila da glavate želve vole toplu vodu, dok se na nižim temperaturama njihov metabolizam usporava.

- Moguće je da su bile u plićaku jer im odgovara toplija voda. One milionima godina žive u Jadranu i ovakve temperature im ne smetaju. Klimatske promene im predstavljaju problem iz drugih razloga - rekla je Špih.

Na kraju je pozvala kupače na oprez i savetovala da se udalje ukoliko se nađu u blizini glavate želve.