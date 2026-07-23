Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je danas da je opredeljeno više od 1,5 miliona dinara za obnovi tri ratna memorijala u Temskoj.
Društvo
Više od 1,5 miliona dinara za obnovu ratnih memorijala u Temskoj: Ministarka Stamenkovski poručila -Srbija je svoju slobodu kroz istoriju plaćala najvišom cenom
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- Srbija je svoju slobodu kroz istoriju plaćala najvišom cenom. Zato su ratni memorijali više od spomenika – oni su nemi svedoci stradanja, hrabrosti i nepokolebljive volje našeg naroda da ostane svoj i slobodan.
Za obnovu tri ratna memorijala u Temskoj opredelili smo više od 1,5 miliona dinara, jer je naša obaveza da čuvamo mesta koja svedoče o žrtvi onih koji su svoje živote ugradili u temelje slobodne Srbije.
Čuvajući ova mesta, ne štitimo samo kulturno nasleđe, već čuvamo istorijsko pamćenje, nacionalni identitet i zavet da se podvig naših predaka nikada ne zaboravi - zaključila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
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