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- Srbija je svoju slobodu kroz istoriju plaćala najvišom cenom. Zato su ratni memorijali više od spomenika – oni su nemi svedoci stradanja, hrabrosti i nepokolebljive volje našeg naroda da ostane svoj i slobodan.

Za obnovu tri ratna memorijala u Temskoj opredelili smo više od 1,5 miliona dinara, jer je naša obaveza da čuvamo mesta koja svedoče o žrtvi onih koji su svoje živote ugradili u temelje slobodne Srbije.