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Nevezan pojas i korišćenje telefona za volanom među najčešćim su prekršajima tokom leta. Mnogi srpski turisti tokom letovanja u Grčkoj zaborave da sa prelaskom granice važe i drugačija saobraćajna pravila, pa ih skupo koštaju naizgled sitni prekršaji poput nevezanog sigurnosnog pojasa ili korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje. Kazne se mere stotinama evra, a na društvenim mrežama ovih dana ponovo se povela rasprava o tome šta se dešava ukoliko vozač napusti Grčku i ne plati kaznu.

Jedan član Fejsbuk grupe "Grčka info" podelio je svoje iskustvo nakon rutinske policijske kontrole kod Janjine.

- Dvoje dece pozadi bilo vezano, treće nije, spavao. Janjina naplatna rampa, rutinska kontrola, nisu hteli da čuju, pisali kaznu na suvozača, da ne bi meni oduzeli dozvolu. Platili nismo, na Evzoniju prošli ka kući iako smo očekivali da naplate kaznu. Verovatno još nije bila ubačena u sistem - napisao je Srbin, koji je dobio kaznu od 150 evra.

Njegova objava izazvala je brojne komentare drugih turista, od kojih su mnogi upozorili da prolazak granice ne znači da je kazna poništena ili da više ne postoji obaveza njenog plaćanja.

Srbin dobio kaznu u Grčkoj zbog pojasa Foto: Printscreen/ Grčka info facebook

Najčešće kazne koje dobijaju naši turisti

Portal Grčka info navodi da su upravo nevezivanje sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona za vreme vožnje među najčešćim prekršajima zbog kojih strani vozači bivaju kažnjeni.

Prema njihovim informacijama, u Grčkoj je vezivanje sigurnosnog pojasa obavezno za sve putnike u vozilu, uključujući i one na zadnjem sedištu, dok se držanje mobilnog telefona u ruci tokom vožnje smatra ozbiljnim saobraćajnim prekršajem.

Portal navodi da kazne za ove prekršaje iznose oko 350 evra, a policija ih posebno često kontroliše u turističkim mestima, na magistralnim putevima i u većim gradovima.

Pored toga, među najčešćim greškama koje turisti prave izdvajaju se:

parkiranje "na minut" na nedozvoljenim mestima,

vožnja bez sigurnosnog pojasa,

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje,

kampovanje na plažama i drugim mestima gde to nije dozvoljeno. Šta ako kaznu ne platite i napustite Grčku?

Foto: Shutterstock

Prema informacijama Ministarstva spoljnih poslova Srbije i vodičima za vozače koji putuju u Grčku, izlazak iz zemlje ne briše izrečenu kaznu. Obaveza njenog plaćanja ostaje i nakon napuštanja Grčke, a neizmireni prekršaj može predstavljati problem prilikom narednog ulaska u zemlju ili u drugim administrativnim postupcima.

Kazne se, po pravilu, ne plaćaju policajcu na licu mesta. Vozač dobija zapisnik sa uputstvom za uplatu, a kazna se najčešće može izmiriti u banci ili elektronskim putem, u skladu sa instrukcijama navedenim u rešenju. Za pojedine prekršaje grčki propisi predviđaju i mogućnost umanjenja iznosa ukoliko se kazna plati u propisanom roku, dok kašnjenje može dovesti do dodatnih administrativnih posledica.

Stručnjaci zato savetuju da vozači ne ignorišu izrečene kazne i da ih izmire u predviđenom roku, jer prolazak preko granice ne znači da je prekršaj izbrisan iz evidencije.