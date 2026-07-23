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Da li ste znali da na Balkanu postoji grad u kom sa samo 10 evra u novčaniku možete doručkovati, popiti vrhunsku kafu, ručati i provesti ceo dan na bazenu ili u teretani? I nalazi se - u Srbiji!

U pitanju je Pirot - mesto čuveno po kačkavalju, peglanoj kobasici i neprikosnovenom južnjačkom gostoprimstvu, koji s pravom nosi titulu jednog od najpristupačnijih gradova u regionu!

Foto: Printscreen/Youtube

U ovom biseru na jugu Srbije cene su ostale izuzetno niske i prilagođene svačijem džepu, pa posetioci za vrlo malo novca dobijaju vrhunski ugođaj i autentične lokalne specijalitete.

Da je to zaista tako, uverio se i Iv Beserovac, poznati srpski travel vloger i influenser iz Beograda koji je u svojoj "biografiji" uknjižio obilazak više od 100 zemalja sveta.

On je na svom Tik-Tok profilu objavio snimak iz Pirota koji je iznenadio veliki broj naših ljudi nesvesnih ovog "bisera".

- U najjeftinijem gradu na Balkanu, da vidimo šta to možemo sa 10 evra ovde - započeo je Iv svoj video i krenuo u obilazak.

Sladoled 40 dinara, a burek "džabe"!

Prvo je proverio cenu sladoleda. Rezultat? Nezamislivo niske cene za današnje standarde!

Kugla osvežavajućeg slatkiša u Pirotu košta neverovatnih 40 dinara, dok je, poređenja radi, u Beogradu ili Novom Sadu najčešće između 200 i 300 dinara, a u letovalištima u Grčkoj, Italiji i Hrvatskoj i preko tri evra.

Bazen i teretana po ceni kafe u Beogradu

Iv je nastavio obilazak grada i nastavio da niže cene od kojih zastaje dah:

Osmina burek sa sirom košta svega 70 dinara. Jednodnevna karta za teretanu u Pirotu iznosi tek 250 dinara. Ulaz na otvoreni i zatvoreni bazen je 200 dinara, velika gurmanska pljeskavic 380, a odličan espreso u kafiću 150 dinara.

- U gradu sira, mesnicu ne prave! Ovo je grad kačkavalja i ćilima, gde je magična priroda i gostoprimljivost domaćina - besplatna. Dobrodošli u Pirot! - poručio je Beserovac na kraju svog snimka.

Foto: Nemanja Nikolić

Komentari ispod njegovog videa samo su se nizali. Dok su jedni u neverici proveravali da li je snimak svež, drugi su poručivali da se odmah pakuju i sele na jug Srbije.

- Nekad je ta kugla sladoleda od 40 dinara bila 10. Sećam se da sam pitala jednom da li mogu 10 kugli na jedan kornet, a žena mi rekla: "Ne možeš da bacaš 100 dinara na sladoled, dosta ti dve kugle! - napisala je jedna sugrađanka.

Bilo je i korisnih predloga za posetu ovom mestu i okolini:

"Nadomak Pirota je selo Gradašnica kroz koje prolazi rečica koja ima nekoliko virova za kupanje i bazen sa toplom lekovitom vodom koja je zimi 28 stepeni, nekoliko jako lepih vodopada i vodenica, a voda je neverovatno čista".