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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je u četvrtak sa kadetima završne godine Vojne akademije koji će u subotu biti promovisani u oficire Vojske Srbije.

Čestitajući im na stečenim diplomama i rezultatima koje su ostvarili tokom školovanja, istakao je da ih na prvim dužnostima očekuju brojni izazovi i da stupanjem u stroj starešina Vojske Srbije preuzimaju i odgovornost koju nosi oficirski poziv.

— Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje; uvek spreman da štiti, čuva, da povede kada treba i donese odluke u situacijama kada je najteže. Na tom zadatku su vam neophodni jak karakter, odlučnost, stalan rad na sebi, čelična disciplina i hrabrost. Od vas očekujem da pokažete i u praksi primenite znanja koja ste stekli tokom školovanja, ali i da učite od starijih i iskusnijih kolega — rekao je general Mojsilović.

On je izrazio zadovoljstvo jer novu generaciju oficira u Vojsci Srbije i sistemu odbrane očekuju bolji uslovi od onih u kojima su svoju karijeru započinjale generacije koje su Akademiju završile prethodnih godina.

— Zahvaljujući u novijoj istoriji nezabeleženom ciklusu ulaganja, Vojska Srbije danas raspolaže savremenim naoružanjem i opremom, boljom infrastrukturom i boljim uslovima za život i rad. Imajući u vidu kapitalne projekte opremanja koji su u toku, sa ponosom mogu reći da ćemo u godinama pred nama biti daleko jači. Važno mesto u tom sistemu imaćete vi kao mlade starešine i budućnost oficirskog kora Vojske Srbije — zaključio je načelnik Generalštaba poželevši kadetima da svoje oficirske karijere grade u miru, uvek spremni da, ako to zatreba, odlučno brane otadžbinu, Republiku Srbiju.