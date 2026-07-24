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Bila je velika oluja, sve je prštalo i pijavica nam je srušila deo krova i kuće. Svi prozori i vrata su popucali, pa neka stakla i sada prekrivamo ćebadima. Mada i nema neke razlike između temperature izvan i unutar kuće, započela je mala Zorica (12) priču koja nikog ne ostavlja ravnodušnim.

Porodica Hornjak živi u jako teškim uslovima u selu Mošorin kod Titela. Obrušena kuća samo je jedan od problema. Majka Živana, otac Miroslav, deca Jovan (24), Rade (20), Slobodan (16) i Zorka prinuđeni su čak da kao kupatilo koriste nekadašnju šupu koja nije ni natkrivena. Tu su i razni zdravstveni i psihički problemi o kojima nećemo javno pisati.

- Živimo skromno, kako se može, ali ume često da zafali. Stariji momci rade teške fizičke poslove u štali – svaki dan u dve smene čiste, spremaju hranu za krave… Nažalost, malo se može zaraditi. Rade jedva da 30.000 dinara mesečno ima. Suprug ide na građevinu i u šumu, ali ne stalno, a ja sam pre radila, pa sam, nažalost, morala prestati jer sam se razbolela. Nadam se da ću uskoro moći opet da se zaposlim, ima tu jedna mlekara - nastavila je majka Živana.

"Nemamo dom"

Foto: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Nedavno su se našli u još nezgodnijoj situaciji s obzirom da je kuća u kojoj žive prodata. Tu treba da se gradi fabrika, pa moraju hitno da se isele. Gde će i kako će - ne znaju.

- Izašli su nam u susret, ali rok je već prošao. Mi svoj dom, nažalost, nemamo!

Perspektiva ove porodice je vrlo sumorna. Unutar kuće oseća se i dim od neispravnog šporeta, a ima i dosta vlage, što dodatno ugrožava već narušeno zdravlje ukućana. Do dnevne sobe se dolazi po neravnom zemljanom podu. Pitanje je da li se ovakvi uslovi uopšte mogu nazvati životom?!

- Nemamo čak ni tekuću vodu, sem jedne česme u dvorištu. I instalacije su loše, često nestaje struja. Generalno je sve vrlo nebezbedno. Koliko god se mi trudili da čistimo i krečimo, džaba, sve je to staro i otpada - dodala je majka.

Foto: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

"Bogati ih izbegavaju"

Nažalost, Zorka i njena braća nemaju mnogo prijatelja. Pošto su siromašni, kažu da ih „bogati izbegavaju”.

- Nekad su dobri, nekad bezobrazni. Ne kažu mi ništa, samo neće da se druže sa mnom. Napustila sam i folklor zbog toga - rekla je.

Foto: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

Hornjaci su prvi put čuli za Humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe kada je Organizacija jednoj porodici u njihovom selu obezbedila kuću - možda se sećate Čuturilova koji su živeli u pećini. Sada, kada su se pojavili u njihovim životima, rodila se i nada u njima. Nada da može biti bolje i da će možda i oni dobiti kuću.

Foto: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

- Pozivamo vas da se priključite našoj novoj akciji. Donirajte i pomozite da porodica Hornjak dočeka neke lepše dane. Možda ne možemo rešiti sve njihove probleme, ali možemo im omogućiti siguran dom i spokojniju svakodnevnicu. Da ne ostanu na ulici! - ističu iz HO Srbi za Srbe.