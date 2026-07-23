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Vrnjačka Banja bila je jedna od stanica Ekspo 2027 karavana, koji je tokom prethodnih meseci obišao brojne gradove širom Srbije sa ciljem da građanima približi najveću međunarodnu specijalizovanu izložbu koju će naša zemlja ugostiti 2027. godine.

Veliko interesovanje za Expo karavan Foto: Svetlana Pažiljceva

U Parku kod Muzičkog paviljona posetioci su imali priliku da kroz interaktivne sadržaje, prezentacije i različite aktivnosti saznaju više o temi "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", koja će biti u fokusu Ekspo 2027 Beograd.

Dolazak karavana dodatno je upotpunio atmosferu završnice Vrnjačkog karnevala, jedne od najznačajnijih turističkih manifestacija u Srbiji, tokom koje je Vrnjačka Banja još jednom potvrdila status destinacije koja uspešno spaja tradiciju, kulturu, savremene događaje i gostoprimstvo.

Expo karavan je okupio sve generacije Foto: Svetlana Pažiljceva

Predsednik opštine Boban Đurović istakao je da je učešće Vrnjačke Banje u aktivnostima koje prethode Ekspu 2027 od velikog značaja, jer predstavlja priliku da se jedna od najpoznatijih turističkih destinacija Srbije predstavi domaćoj i međunarodnoj javnosti kao mesto koje je spremno da dočeka goste iz celog sveta.

Organizacija ovakvih događaja potvrđuje da Vrnjačka Banja nastavlja da prati savremene turističke trendove i aktivno učestvuje u nacionalnim projektima koji doprinose razvoju turizma, lokalne privrede i međunarodne prepoznatljivosti Srbije.

U srpskom folkloru posebno uživaju strani turisti Foto: Svetlana Pažiljceva