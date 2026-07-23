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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je i predsednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, predsedavao je danas prvom sednicom Saveta za borbu protiv trgovine ljudima u novom sazivu, na kojoj su razmatrane dalje aktivnosti na unapređenju sistema borbe protiv trgovine ljudima.

Na sednici je ukazano da su, na inicijativu Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i Ministarstva unutrašnjih poslova, rukovodioca Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, pokrenute sveobuhvatne reforme koje su dovele do unapređenja normativnog i strateškog okvira.

Foto: Mup

Usvojeni su Program za borbu protiv trgovine ljudima za period 2024–2029. godine sa pratećim Akcionim planom, čija se realizacija uspešno sprovodi, kao i Zakon o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, kojim je ova oblast prvi put sistemski uređena u skladu sa međunarodnim standardima, a koji je deo Reformske agende za Zapadni Balkan.

Ocenjeno je da su sprovedene reformske aktivnosti dale konkretne rezultate, što je potvrđeno unapređenjem Republike Srbije u Nivo 2 prema Izveštaju Stejt departmenta Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za 2025. godinu.

Foto: Mup

Na kraju sednice, Savet je usvojio zaključke kojima je predviđena izrada podzakonskih akata za primenu Zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, donošenje novog Akcionog plana za sprovođenje Programa za borbu protiv trgovine ljudima za period 2027–2029. godine, jačanje međunarodne saradnje zaključivanjem bilateralnih sporazuma, kao i nastavak primene proaktivnog pristupa u otkrivanju i istraživanju krivičnog dela trgovine ljudima.