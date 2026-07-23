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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je u četvrtak u Beogradu sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom.

Na sastanku je bilo reči o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i aktivnostima koje Vojska Srbije i Kfor preduzimaju radi praćenja stanja na terenu i sprečavanja nastanka i eskalacije krize.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

U razgovoru je ocenjeno da je situacija u Pokrajini i dalje osetljiva i krhka i da zato Međunarodne bezbednosne snage moraju biti spremne da, u skladu sa svojim mandatom, zaštite stanovništvo i očuvaju bezbedno okruženje. U tom smislu je istaknut značaj stalnih i neposrednih kontakata između relevantnih instanci Vojske Srbije i Kfora na svim nivoima.

Ističući da se Srbi na Kosovu i Metohiji ne osećaju sigurno, načelnik Generalštaba je od komandanta Kfora zatražio da Međunarodne bezbednosne snage, kao jedina legitimna oružana formacija u Pokrajini, ispunjavaju svoje obaveze u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Vojno-tehničkim sporazumom i da, na prvom mestu, zaštite Srbe i srpsko versko, kulturno i istorijsko nasleđe u Pokrajini.